Nintendo Switch 2: Technische Daten, Trailer und offizieller Starttermin

Der japanische Entertainment-Konzern Nintendo hat die zweite Generation seiner beliebten Handheld-Konsole Switch angekündigt. Die Nintendo Switch 2 soll ab dem 5. Juni 2025 für 449,99 US-Dollar erhältlich sein und bringt eine Reihe technischer Neuerungen sich.

Größeres Display, bessere Bildqualität

Die auffälligste Neuerung der Nintendo Switch 2 ist das vergrößerte 7,9-Zoll-LCD-Display. Damit ist die Bildschirmfläche um rund 60 Prozent gewachsen, ohne die Gesamtabmessungen der Konsole zu verändern. Das Display unterstützt eine Auflösung von 1080p im Handheld-Modus und bis zu 4K bei Anschluss an einen Fernseher.

Zudem verfügt die neue Switch über HDR- und VRR-Unterstützung, was eine flüssigere Bilddarstellung und lebendigere Farben ermöglichen soll. Bei kompatiblen Spielen seien Bildraten von bis zu 120 fps möglich.

Die Switch 2 kann weiterhin sowohl im Handheld- als auch im TV- und Tischmodus genutzt werden. Der Standfuß auf der Rückseite ist nun stabiler und bietet einen einstellbaren Winkel von bis zu 150 Grad. Eine Besonderheit ist die erweiterte Anschlussmöglichkeit mit zwei USB-C-Ports, die sich jeweils an der Ober- und Unterseite der Konsole befinden.

Neue Joy-Con 2 Controller

Eine weitere Neuerung sind die Joy-Con 2 Controller, die sich jetzt mithilfe von Magneten einfacher an die Konsole anheften und abnehmen lassen sollen. Diese können auch als Maus genutzt werden, wenn sie auf einer ebenen Fläche platziert werden. Damit bietet die Switch 2 eine neue Steuerungsmöglichkeit in kompatiblen Spielen.

Mit der GameChat-Funktion führt Nintendo zudem eine integrierte Sprach- und Videochat-Funktion ein. Nutzer können über die C-Taste am rechten Joy-Con 2 jederzeit eine Sprachverbindung zu Freunden herstellen. Über die Kamera, die separat erhältlich ist, kann zudem eine Videochat-Funktion genutzt werden. Während des Spielens ist es möglich, den Bildschirm freizugeben und so in Echtzeit Inhalte mit anderen zu teilen.

Kompatibilität und Speichererweiterung

Die neue Switch 2 unterstützt weiterhin viele Spiele der ersten Switch-Generation. Allerdings weist Nintendo darauf hin, dass nicht alle Titel vollständig kompatibel sind.

Der interne Speicher der Konsole wurde auf 256 GB erweitert und kann durch microSD Express-Karten vergrößert werden, ältere microSD-Karten werden hingegen nicht unterstützt.

Mit der Nintendo Switch 2 führen die Japaner eine technisch verbesserte Version ihrer erfolgreichen Hybridkonsole ein, die sowohl für neue als auch bestehende Nutzer interessant sein dürfte. Noch steht die Vorschauseite nur in der amerikanischen Fassung zur Verfügung. Sobald auch die deutsche Webseite überarbeitet wurde, dürfte dieser der offizielle Europreis zu entnehmen sein.