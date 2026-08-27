Rock Paper Pencil 4 bringt Bleistiftgefühl aufs iPad

Astropad legt sein iPad-Zubehör „Rock Paper Pencil“ neu auf. Mit Version 4 soll sich der Apple Pencil nicht mehr nur wie ein Kugelschreiber, sondern auf Wunsch auch wie ein weicher Bleistift anfühlen. Dafür kombiniert der Hersteller seine bereits bekannte strukturierte Displayfolie erstmals mit einer neuen Graphit-Spitze.

Die dritte Generation hatten wir im vergangenen Jahr vorgestellt. Sie setzte auf eine Edelstahlspitze, die in Verbindung mit der speziellen Folie das Gefühl eines Kugelschreibers auf Papier imitieren soll. Diese Variante bleibt erhalten und richtet sich vor allem an Notizen, saubere Linien und präzises Zeichnen.

Zwei Schreibgefühle in einem Set

Neu kommt nun eine Spitze aus POM-Kunststoff hinzu. Astropad hat sich bei deren Entwicklung nach eigenen Angaben rund ein Jahr lang an einem klassischen 2B-Bleistift orientiert. Die Spitze erzeugt mehr Reibung und soll dadurch insbesondere beim Skizzieren, Schraffieren und Zeichnen ein weicheres, raueres Schreibgefühl vermitteln. Selbst Geräusch und Eindruck beim Schreiben sollen stärker an echten Graphit erinnern.

Im Set liegen nun insgesamt vier Apple-Pencil-Spitzen: zweimal die bekannte Kugelschreiber-Variante aus Edelstahl und zweimal die neue Graphit-Ausführung. Die Spitzen sind laut Astropad mit allen Generationen des Apple Pencil einschließlich des Apple Pencil Pro kompatibel.

Folie bleibt abnehmbar

Am eigentlichen Displayschutz ändert sich nichts. Die mattierte Folie besitzt eine mikroskopisch strukturierte Oberfläche und soll die Reibung feinen Papiers nachbilden. Sie wird nicht verklebt, sondern haftet durch Astropads sogenanntes NanoCling-Verfahren elektrostatisch auf dem Display.

Dadurch lässt sich die Folie bei Bedarf wieder entfernen und später erneut verwenden. Das ist insbesondere für Nutzer interessant, die die rauere Oberfläche nur beim Schreiben und Zeichnen benötigen und für Filme oder Fotos wieder das unveränderte iPad-Display bevorzugen. Astropad empfiehlt ausdrücklich, die Spezialspitzen nicht ohne die zugehörige Folie zu verwenden.

60 Euro für vier Spitzen

Rock Paper Pencil 4 ist ab sofort bei Astropad erhältlich. Das Set kostet 59,21 Euro und wird nach Herstellerangaben weltweit verschickt. Angeboten werden passende Varianten für die meisten aktuellen iPad-Pro-, iPad-Air-, iPad- und iPad-mini-Modelle. Beim Kauf muss entsprechend die richtige Displaygröße ausgewählt werden.

Die dritte Generation verkauft Astropad derweil noch ab, solange Vorräte vorhanden sind. Wer auf das neue Bleistiftgefühl verzichten kann, dürfte dort entsprechend günstiger wegkommen.