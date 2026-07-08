Nintendo Switch 2 bekommt Wechselakku – alte Modelle laufen aus

Die EU-Akkuregel wirkt sich nun auch sichtbar auf Nintendo aus. Der Hersteller bereitet für Europa überarbeitete Versionen der Switch 2 und mehrerer Controller vor, bei denen sich der Akku leichter durch Nutzer austauschen lassen soll. Die neuen Vorgaben greifen ab Mitte Februar 2027, Nintendo beginnt aber schon vorher mit der Umstellung.

Laut Nintendo-Supportseite sollen die ersten angepassten Produkte ab Sommer 2026 erscheinen. Die überarbeitete Nintendo Switch 2 ist für den Herbst vorgesehen. Joy-Con 2 und der Switch 2 Pro Controller sollen im Winter folgen, weitere Controller Anfang 2027.

Funktional soll sich an den neuen Versionen nichts ändern. Unterschiede gibt es aber bei Akku und Gewicht. Die Switch 2 bekommt laut Nintendo einen 5172-mAh-Akku statt bisher 5220 mAh und wird rund 10 Gramm schwerer. Mit angesteckten Joy-Con 2 steigt das Gewicht um etwa 14 Gramm. Beim Pro Controller fällt die Akkukapazität von 1070 auf 897 mAh, dafür wird er etwas leichter.

Switch 2 wird etwas schwerer

Für Nutzer ist die Änderung trotzdem positiv. Ein leichter zugänglicher Akku verlängert die Nutzungsdauer eines Geräts und macht Reparaturen einfacher. Gerade bei Handhelds ist das wichtig, weil der Akku häufig als erstes Bauteil spürbar altert. Nintendo will passende Ersatzakku-Sets künftig im europäischen Nintendo Store anbieten.

Dabei bleibt es jedoch nicht. Auch beim Vorgänger wird sich etwas bewegen. Die ursprüngliche Switch-Familie bekommt nämlich keine überarbeitete Version mit wechselbarem Akku. Nintendo nennt ausdrücklich Switch, Switch Lite und Switch OLED als Geräte, die ab Mitte Februar 2027 nicht mehr über den Nintendo Store angeboten werden. Auch die Belieferung von Händlern mit Switch-Hardware soll dann enden.

Alte Switch läuft aus

Das ist kein Rückruf und betrifft bereits gekaufte Geräte nicht. Nintendo betont, dass die Switch-Modelle 2026 weiter produziert werden und in Europa verfügbar bleiben sollen. Auch Spiele, Zubehör, eShop und Nintendo Switch Online sollen weiter nutzbar bleiben. Trotzdem ist klar: Die EU-Regel beschleunigt das Ende der ersten Switch-Generation im Handel.

Der Schritt passt in eine Woche, in der der Markt für Spielehardware ohnehin in Bewegung geraten ist. Sony stellt die PlayStation stärker auf digital um, Microsoft testet für Xbox offenbar eine Disc-to-Digital-Funktion, und Nintendo reagiert nun auf die EU-Vorgaben beim Akku.

Zubehör ebenfalls betroffen

Wer ohnehin eine Switch 2 kaufen möchte, muss jetzt nicht zwingend warten. Die aktuelle Hardware bleibt nutzbar, die neue Revision bringt keine zusätzlichen Funktionen und dürfte zunächst schrittweise in den Handel kommen. Spannender ist die Änderung für alle, die ihre Konsole möglichst lange nutzen wollen oder beim Kauf bewusst auf bessere Reparierbarkeit achten wollen.

Für Zubehörkäufer bleiben der Switch 2 Pro Controller und schnelle microSD-Express-Karten ohnehin naheliegende Ergänzungen. Wer die Konsole selbst noch nicht besitzt, findet die Nintendo Switch 2 weiterhin bei Amazon.

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