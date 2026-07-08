ifun.de — Apple News seit 2001. 46 620 Artikel

Ein Stecker für fast alles

Reisezeit ist Ladezeit: Baseus kombiniert Adapter, Netzteil und Kabel
Artikel auf Mastodon teilen.
3 Kommentare 3

Wer zur Urlaubszeit mit iPhone, iPad, MacBook, Kopfhörern und Apple Watch unterwegs ist, kennt das Problem: Irgendwo fehlt immer genau das Kabel oder der passende Stecker. Der Baseus EnerCore CG11 löst gleich mehrere typische Reiseprobleme auf einmal. Er ist Weltreiseadapter, USB-C-Ladegerät und Kabelspender in einem. Wir haben den Adapter über die letzten Monate ausprobiert.

Baseus EnerCore Reiseadapter

Spannend: Ein Stecker für das chinesische Festland fehlt.

Der Adapter unterstützt die gängigen Steckertypen für Europa, USA, Großbritannien und Australien. Damit passt er in vielen Hotels, Ferienwohnungen und Flughafenlounges direkt in die Wand. Daneben gibt es ein echtes Highlight: das integrierte ausziehbare USB-C-Kabel. Man muss also nicht erst im Rucksack suchen, sondern kann iPhone, iPad oder MacBook direkt anschließen.

Das klingt nach einer Kleinigkeit, sorgt unterwegs aber für erstaunlich viel Ruhe im Kopf. Solange der Adapter dabei ist, ist auch ein brauchbares USB-C-Kabel dabei. Gerade auf Reisen ist das angenehmer als ein weiteres Netzteil plus separates Kabel plus zusätzlicher Länderadapter.

Baseus EnerCore Reiseadapter 2

Auch USB-A ist hier noch an Bord.

Kabel immer dabei

Die maximale USB-Leistung liegt bei 70 Watt. Das reicht für iPhone und iPad locker aus und lädt auch ein MacBook Air oder viele kompakte Notebooks ordentlich. Bei einem großen 16 Zoll MacBook Pro unter voller Last kann der Baseus-Stecker damit nicht immer laden, sondern nur das Entladen verlängern. Ausgeschaltet ist das natürlich kein Problem. Für den typischen Reiseeinsatz ist die Leistung aber mehr als ausreichend.

Baseus EnerCore Reiseadapter 3

Das integrierte USB-C-Kabel ist im Reisealltag äußerst bequem.

Neben dem fest integrierten Kabel stehen ein USB-C-Anschluss und zwei USB-A-Ports zur Verfügung, die an der Unterseite zu finden sind. Das kann abhängig von der Steckdose und dem gewählten Stecker zum Problem werden – etwa über einem Nachtschrank mit wenig Platz. Dazu kommen zwei AC-Steckdosen, wobei eine ausschließlich für den US-Markt und Japan gedacht ist. Insgesamt können bis zu sechs Geräte gleichzeitig versorgt werden. Für den Nachttisch im Hotel ist das ideal: iPhone, Uhr, iPad, Kopfhörer und vielleicht noch der Akku der Kamera finden gleichzeitig Anschluss.

Nicht als Mehrfachsteckdose gedacht

Der EnerCore CG11 ist ein Reiseadapter und kein Ersatz für eine klassische Mehrfachsteckdose. Ein Überlastschutz sowie ein Überspannungsschutz sind integriert und sogar eine Ersatzsicher ist an Bord, um auch nach dem Ernstfall unterwegs noch Geräte laden zu können.

Als kompakter Reisebegleiter macht der Baseus EnerCore CG11 aber einen sehr guten Eindruck. Er reduziert Kabelsalat, spart Platz im Gepäck und deckt die wichtigsten Apple-Geräte unterwegs ab. Wer zur Ferienzeit noch einen Adapter für Hotel, Flughafen oder Ferienwohnung sucht, sollte sich das Modell ansehen. Preise und Verfügbarkeit können sich bei Amazon wie üblich kurzfristig ändern.

Produkthinweis
Baseus Enercore 70W Reiseadapter Weltweit mit Ausziehbarem Kabel, Universal Reisestecker mit 2AC+2USB A+USB C... 50,99 EUR 59,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
08. Juli 2026 um 15:15 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.620 weitere hätten wir noch.
    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Cooles Teil! Hatte ich im letzten Urlaub schon erfolgreich im Einsatz.

  • Eingebaute Kabel machen den Adapter nur klobiger. Aber zumindest muss man es bei diesem Modell nicht verwenden.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46620 Artikel in den vergangenen 9024 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven