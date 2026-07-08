Reisezeit ist Ladezeit: Baseus kombiniert Adapter, Netzteil und Kabel

Wer zur Urlaubszeit mit iPhone, iPad, MacBook, Kopfhörern und Apple Watch unterwegs ist, kennt das Problem: Irgendwo fehlt immer genau das Kabel oder der passende Stecker. Der Baseus EnerCore CG11 löst gleich mehrere typische Reiseprobleme auf einmal. Er ist Weltreiseadapter, USB-C-Ladegerät und Kabelspender in einem. Wir haben den Adapter über die letzten Monate ausprobiert.

Spannend: Ein Stecker für das chinesische Festland fehlt.

Der Adapter unterstützt die gängigen Steckertypen für Europa, USA, Großbritannien und Australien. Damit passt er in vielen Hotels, Ferienwohnungen und Flughafenlounges direkt in die Wand. Daneben gibt es ein echtes Highlight: das integrierte ausziehbare USB-C-Kabel. Man muss also nicht erst im Rucksack suchen, sondern kann iPhone, iPad oder MacBook direkt anschließen.

Das klingt nach einer Kleinigkeit, sorgt unterwegs aber für erstaunlich viel Ruhe im Kopf. Solange der Adapter dabei ist, ist auch ein brauchbares USB-C-Kabel dabei. Gerade auf Reisen ist das angenehmer als ein weiteres Netzteil plus separates Kabel plus zusätzlicher Länderadapter.

Auch USB-A ist hier noch an Bord.

Kabel immer dabei

Die maximale USB-Leistung liegt bei 70 Watt. Das reicht für iPhone und iPad locker aus und lädt auch ein MacBook Air oder viele kompakte Notebooks ordentlich. Bei einem großen 16 Zoll MacBook Pro unter voller Last kann der Baseus-Stecker damit nicht immer laden, sondern nur das Entladen verlängern. Ausgeschaltet ist das natürlich kein Problem. Für den typischen Reiseeinsatz ist die Leistung aber mehr als ausreichend.

Das integrierte USB-C-Kabel ist im Reisealltag äußerst bequem.

Neben dem fest integrierten Kabel stehen ein USB-C-Anschluss und zwei USB-A-Ports zur Verfügung, die an der Unterseite zu finden sind. Das kann abhängig von der Steckdose und dem gewählten Stecker zum Problem werden – etwa über einem Nachtschrank mit wenig Platz. Dazu kommen zwei AC-Steckdosen, wobei eine ausschließlich für den US-Markt und Japan gedacht ist. Insgesamt können bis zu sechs Geräte gleichzeitig versorgt werden. Für den Nachttisch im Hotel ist das ideal: iPhone, Uhr, iPad, Kopfhörer und vielleicht noch der Akku der Kamera finden gleichzeitig Anschluss.

Nicht als Mehrfachsteckdose gedacht

Der EnerCore CG11 ist ein Reiseadapter und kein Ersatz für eine klassische Mehrfachsteckdose. Ein Überlastschutz sowie ein Überspannungsschutz sind integriert und sogar eine Ersatzsicher ist an Bord, um auch nach dem Ernstfall unterwegs noch Geräte laden zu können.

Als kompakter Reisebegleiter macht der Baseus EnerCore CG11 aber einen sehr guten Eindruck. Er reduziert Kabelsalat, spart Platz im Gepäck und deckt die wichtigsten Apple-Geräte unterwegs ab. Wer zur Ferienzeit noch einen Adapter für Hotel, Flughafen oder Ferienwohnung sucht, sollte sich das Modell ansehen. Preise und Verfügbarkeit können sich bei Amazon wie üblich kurzfristig ändern.