Anker SOLIX Solarbank 2: Balkonkraftwerk-Akku in neuer Generation

Passend zur Jahreszeit und den länger werdenden Tagen hat Anker sein SOLIX-Setup erweitert. Mit den Modellen Solarbank 2 E1600 Plus und Solarbank 2 E1600 Pro hat der Hersteller zwei neue Akkus für Balkonkraftwerke im Programm, die sich auf den ersten Blick nur wenig vom Vorgänger unterscheiden, in zentralen Bereichen aber willkommene Verbesserungen mit sich bringen. Anker optimiert vor allem die Leistung und hat die Geräte so konzipiert, dass sich die Kapazität stufenweise erhöhen lässt. Zudem ist der Wechselrichter jetzt in den Akku integriert.

Einer unserer zentralen Kritikpunkte an der ersten Generation der Solarbank von Anker war die Tatsache, dass der Akku zwar grundsätzlich für den Außeneinsatz geeignet ist, bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt allerdings nicht mehr lädt. Dieses Manko wird mit der neuen Generation der SOLIX-Akkus adressiert und ein integriertes Heizmodul sorgt dafür, dass der Akku auch bei Temperaturen bis zu -10 Grad noch geladen werden kann. Somit eignet sich die Anker Solarbank jetzt auch deutlich besser für die Aufstellung im Außenbereich. Die generelle Funktion des Geräts ist zwischen -20 und +55 Grad gewährleistet.

Anker stattet seine neuen Solarbank-Modell zudem mit zusätzlichen MPPTs aus. Die Abkürzung steht für „Maximum Power Point Tracking“ und diese Module sorgen dafür, dass die Leistung der angeschlossenen Solarmodule im besten Fall jeweils getrennt voneinander optimiert wird. Im Gegensatz zur ersten Solarbank-Generation, die hierbei nur jeweils nur mehrere Module gemeinsam verarbeiten konnte, sollten dadurch zusätzliche Leistungssteigerungen möglich sein.

Auf bis zu 9,6 Kilowatt erweiterbar

Die neue SOLIX-Akkus von Anker bieten zudem zusätzlichen Spielraum nach oben. Das Pro-Modell kann als erstes All-in-One-Balkonkraftwerk jetzt bis zu 2.400 Watt Modulleistung verarbeiten, bei der Plus-Variante werden bis zu 1.200 Watt unterstützt. An jeden integrierten MPPT kann man dabei ein Modul anschließen, das bis zu 600 Watt Leistung bringt. „All-in-One“ sagt bereits aus, dass Anker den Wechselrichter nicht mehr als externes Gerät anbietet, sondern jetzt direkt mit im Akku verbaut.

Diese Leistungsobergrenzen liegen deutlich über dem derzeit hierzulande gesetzlichen Rahmen. Wie bereits bei der ersten Generation der Solarbank von Anker der Fall sorgt auch hier der integrierte Wechselrichter dafür, dass lediglich das gesetzlich erlaubte Maximum ans Hausnetz abgegeben wird, während der überschüssig produzierte Strom im Akku gespeichert wird und dann bei Bedarf abgegeben werden kann.

Wenn entsprechend viel Modulleistung mit der Solarbank verbunden ist, lässt sich der integrierte Speicher mithilfe von stapelbaren Zusatzbatterien erweitern. Ähnlich wie die als „LEGO“ bekannten Klemmbausteine kann man so bis zu fünf zusätzliche Erweiterungsakkus unter die Solarbank stellen und den integrierten Speicher auf maximal 9,6 Kilowattstunden erweitern.

Smart Meter steuert Leistungsabgabe bedarfsabhängig

Neu im Zusammenhang mit dem SOLIX-Programm von Anker ist auch das integrierte smarte Messsystem. Ein zugehöriges Smart Meter kann im Sicherungskasten platziert werden und den Stromverbrauch des Haushalts in Echtzeit erfassen. Mit einer Reaktionszeit von maximal drei Sekunden kann das SOLIX-System dann auf den tatsächlichen Bedarf reagieren und die Stromabgabe ins Hausnetz darauf basierend steuern.

Anker hält mit den Preisen für seine neuen SOLIX-Produkte noch hinter dem Berg, als Termin für den Verkaufsstart wird der 22. Mai genannt. Anker wirbt aber jetzt schon damit, dass man sich im Rahmen einer unverbindlichen Vorbestellung 22 Prozent Rabatt auf den offiziellen Preis sichern kann.