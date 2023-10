Duracell CR 2032: Neue Knopfzellen für AirTags optimiert

Die amerikanische Batteriemarke Duracell bietet bereits seit Herbst 2020 Knopfzellen an, die mit einem besonderen Bitterstoff beschichtet sind. Der ungewöhnliche Zusatz soll Kleinkinder davon abhalten, die Batterien des Anbieters zu verschlucken.

Gefährlich für Kleinkinder

Verschluckte Batterien können bei Kleinkindern unter Umständen zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen. Kritisch bewertet werden hier vor allem all jene Knopfzellen, die einen Durchmesser von etwa 2 cm haben. Detaillierte Hintergründe dazu lassen sich auf der offiziellen Webseite der Kinder-Notfallhilfe des Universitätsklinikums Bonn nachlesen.

Problematisch ist hier nicht nur, dass die Knopfzellen häufig in der Speiseröhre stecken bleiben, gefährlich ist auch, dass die Batterien an der Schleimhautoberfläche haften und es hier wegen der Überbrückung beider Pole zu einem dauerhaften Stromfluss kommt. In der Folge sind ausgeprägte Verätzungen der Speiseröhre möglich. Teilweise kann zudem auch die Luftröhre betroffen sein.

Entsprechend attraktiv sind die Bitterstoffbatterien von Duracell für Haushalte, in denen auch kleine Kinder wohnen. Allerdings hat Apple bislang stets vom Einsatz der Kinder-Schutzbatterien in den hauseigenen AirTags abgeraten. Im offiziellen Hilfe-Eintrag zu den AirTags schrieb Apple bislang: „CR2032-Batterien mit einer Bitterstoffbeschichtung funktionieren möglicherweise nicht mit dem AirTag […]“

AirTag Batterie leer: Beim Ersatzkauf aufpassen

Neue Knopfzelle für AirTags optimiert

Damit ist nun Schluss. So bietet Duracell nun mit Bitteroff beschichtete Batterien an, die ausdrücklich als kompatibel mit Apple AirTags beschriftet sind. In der amerikanischen Version des entsprechenden Hilfe-Eintrags empfiehlt Apple den Einsatz der neuen Batteriemodelle bereits ausdrücklich. Die Kompatibilität mit AirTags ist auf der Verpackung der neuen CR-2032-Zellen aufgedruckt.