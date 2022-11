Neustart bei TomTom: Kooperation mit OpenStreetMap

Genaue Informationen zur Zusammenarbeit mit der OpenStreetMap will TomTom in Kürze bekanntgeben.

Unklar bleibt derzeit wie viel der eigenen Daten TomTom auch wieder zurück in die freien Weltkarten fließen lassen wird, ein partnerschaftliches Miteinander ist allerdings zu erwarten. Betont TomTom in der jetzt ausgegebenen Ankündigung doch mehrfach, dass man mit der „TomTom Maps Platform“ das Fundament für eine offene Zusammenarbeit mit der ganzen Branche legen wolle.

Teil der neuen Strategie, die das Unternehmen als Start von TomTom 2.0 beschreibt, ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Community-Projekt OpenStreetMap. Man werde die eigenen Daten zukünftig um den Datenbestand der freien Weltkarten ergänzen und so ein kosteneffizientes, hohes Maß an Genauigkeit liefern können.

TomTom selbst bezeichnet die Neuausrichtung als eine der bedeutendsten Ankündigungen in der 30-jährigen Firmengeschichte: Fortan, so das Unternehmen, werde man sich auf den Aufbau und die Pflege eines neuen Ökosystems konzentrieren, das den Namen „TomTom Maps Platform“ tragen wird.

