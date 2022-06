HomeKit-Schreibtischlampe Mi Smart LED Desk Lamp S1 im Preis gesenkt

In Deutschland war die noch aktuelle zweite Genration der Xiaomi Mi Smart LED Desk Lamp S1 bislang für 49,99 Euro erhältlich. Mit Blick auf die Vorstellung des potenziellen Nachfolgers in China wurde der Verkaufspreis hierzulande auf 39,99 Euro gesenkt.

Generell kann man die Farbtemperatur der Weißlicht-LEDs zwischen 2.600 und 5.000 einstellen. Die Lichtstärke gibt der Hersteller mit bis zu 520 Lumen an, was in etwa einer 60-Watt-Lampe entspricht, die Helligkeit der Lampe ist stufenlos dimmbar.

Die Bedienung der Schreibtischlampe von Xiaomi kann zum einen klassisch über einen kombinierten Drück- und Drehschalter im Standfuß erfolgen. Durch Drücken schaltet man die Lampe ein beziehungsweise aus, per Drehbewegung passt man die Helligkeit an und durch gemeinsames Drücken und Drehen verändert man die Farbtemperatur. Durch doppeltes Drücken kann man zudem direkt den Fokusmodus der Lampe aktivieren. Alternativ zur manuellen Bedienung werden Apple HomeKit und damit die Steuerung mithilfe von Siri ebenso wie Amazon Alexa und Google Home unterstützt.

Insert

You are going to send email to