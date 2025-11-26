Neues Mac-Bundle: 12 Apps inklusive Fork Lift, Daisy Disk und CleanShot X

Mit der Black Friday Mac Apps Collection 2025 gibt es mal wieder ein echtes Software-Bundle für den Mac, das eine ganze Reihe namhafter Programme beinhaltet. Besonders erfreulich ist hier, dass man alternativ zum Paketkauf auch sämtliche Programme einzeln vergünstigt erwerben kann.

Auf das komplette Paket gerechnet beträgt die Ersparnis beim Kauf 77 Prozent. Wenn man gezielt einzelne Anwendungen auswählen will, bekommt man diese immerhin noch mit 50 Prozent Preisnachlass. Die Anbieter betonen, dass man im Zweifel bis zu 30 Tage nach dem Kauf eine Rückerstattung erhalten kann.

Wer die „All-in-Variante“ wählt, bekommt umgerechnet und inklusive Steuer zum Preis von 81,95 Euro die unten aufgelisteten zwölf Mac-Anwendungen. Dabei handelt es sich durch die Bank um Dauerlizenzen, die in der Regel zudem kostenlose Updates über den Zeitraum von einem Jahr enthalten.

CleanShot X ermöglicht schnelle und flexible Bildschirmaufnahmen auf dem Mac. Die Anwendung bleibt dabei übersichtlich und lässt sich ohne große Einarbeitung nutzen. (Einzeln 14,50 statt 29 Dollar.)

Bike Outliner unterstützt beim strukturierten Schreiben. Die App erleichtert das schnelle Erfassen, Ordnen und Ausarbeiten von Notizen, Listen und Textentwürfen. (Einzeln 15 statt 30 Dollar.)

Downie 4 lädt Videos auf dem Mac von zahlreichen Plattformen herunter und kann die Dateien bei Bedarf in für Apple-Geräte passende Formate umwandeln. (Einzeln 10 statt 20 Dollar.)

DaisyDisk zeigt übersichtlich, welche Dateien viel Speicher belegen, und hilft dabei, Platz auf dem Mac schnell wieder freizugeben. (Einzeln 5 statt 10 Dollar.)

PopChar erleichtert den Zugriff auf Sonderzeichen und zeigt gleichzeitig eine detaillierte Übersicht aller installierten Schriften, um typografische Arbeiten präzise zu steuern. (Einzeln 20 statt 40 Dollar.)

Default Folder X erweitert die Öffnen- und Speichern-Dialoge auf dem Mac und bietet schnellen Zugriff auf zuletzt genutzte sowie bevorzugte Dateien und Ordner. (Einzeln 20 statt 40 Dollar.)

Keysmith ermöglicht es, eigene Tastenkürzel für Mac-Programme und Webdienste anzulegen. (Einzeln 27 statt 54 Dollar.)

Marked 2 ergänzt beliebige Markdown-Editoren auf dem Mac um eine Live-Vorschau und zusätzliche Schreibwerkzeuge. (Einzeln 7 statt 14 Dollar.)

HoudahSpot 6 bietet eine schnelle Dateisuche auf dem Mac und filtert Ergebnisse mithilfe vielseitiger Suchoptionen präzise ein. (Einzeln 17 statt 34 Dollar.)

Workspaces bündelt alle zum Projekt gehörenden Dateien, Ordner, Webseiten und Apps und öffnet sie bei Bedarf gemeinsam mit einem Klick. (Einzeln 10 statt 20 Dollar.)

Unclutter stellt einen zentralen Bereich auf dem Schreibtisch bereit, in dem sich Dateien, Notizen und Inhalte aus der Zwischenablage schnell ablegen und ordnen lassen. (Einzeln 10 statt 20 Dollar.)

ForkLift 4 ist ein Dateimanager für macOS mit zweigeteilter Ansicht und integrierten Funktionen für Dateiübertragungen. (Einzeln 10 statt 20 Dollar.)

Die Sonderaktion ist zeitlich begrenzt. Bezahlen kann man unter anderem mit Apple Pay oder Paypal.