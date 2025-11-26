Höheres Mindestalter für soziale Netzwerke
EU-Parlament fordert Altersgrenze für Social Media, Videoportale und KI
Das Europäische Parlament drängt auf einheitliche Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger im Internet. Die Abgeordneten haben sich heute dafür ausgesprochen, den Zugang zu sozialen Netzwerken, Videoportalen und digitalen KI-Assistenten erst ab 16 Jahren zu erlauben. Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren sollen diese Angebote nur mit Zustimmung der Eltern nutzen dürfen. Ziel ist es, den digitalen Alltag stärker an das Alter der Nutzer anzupassen und Eltern bei der Kontrolle zu unterstützen.
Parallel befürwortet das Parlament die Entwicklung einer europaweit einsetzbaren Altersprüfung. Diese soll zuverlässig funktionieren und zugleich die Privatsphäre junger Menschen respektieren. Plattformbetreiber bleiben aus Sicht der Abgeordneten jedoch verpflichtet, ihre Dienste so zu gestalten, dass sie für Minderjährige sicher nutzbar sind. Bei wiederholten Verstößen gegen geltende EU-Regeln könnten künftig auch Verantwortliche in den Unternehmen persönlich haftbar gemacht werden.
Grenzen für süchtig machende Funktionen
Die Abgeordneten sehen große Risiken in Funktionen, die dauerhaftes Scrollen oder automatisches Abspielen fördern. Solche Mechanismen sollen für Minderjährige standardmäßig deaktiviert sein oder gar nicht mehr angeboten werden. Zudem fordert das Parlament ein Verbot von Empfehlungsalgorithmen, die Inhalte nach erwarteter Nutzungsdauer sortieren. Auch spielerische Elemente wie Zufallskäufe oder Belohnungssysteme sollen nicht mehr zugänglich sein.
Zugleich plädiert das Parlament dafür, Inhalte zu unterbinden, die speziell auf Kinder abzielen und sie zu kommerziellen Aktivitäten bewegen. Dazu zählt etwa das Anwerben junger Nutzer als Influencer. Plattformen sollen Minderjährige nicht finanziell motivieren dürfen, Inhalte zu produzieren.
Umgang mit neuen KI-Anwendungen
Neben bestehenden Risiken rücken auch Technologien wie KI-gestützte Bildmanipulationen, Chatbots und Deepfakes in den Fokus. Die Abgeordneten fordern die Kommission auf, deren rechtliche und ethische Folgen zügig zu bewerten. Anwendungen, die ohne Zustimmung verfremdete Darstellungen erzeugen, sollen besonders streng reguliert werden.
Die Forderungen basieren auf aktuellen Studien, nach denen ein großer Teil der Jugendlichen ihr Smartphone sehr häufig nutzt und viele ein problematisches Verhalten zeigen. Gleichzeitig unterstützt eine deutliche Mehrheit der europäischen Bevölkerung strengere Maßnahmen zum Schutz von Kindern im Netz.
Ich finde das gut und befürworte es.
In meinen Augen schlimm, wie sehr die junge Generation abhängig vom Handy ist und oftmals auch noch denkt, daß das die Realität widerspiegelt: Nußallergielippen und aufgepumpte Plastikbrüste sind da nur wenige schlechte Beispiele für viele.
Und die Kinder sollen doch auch einfach nur Kinder sein dürfen bis sie 13 sind. Dann wird es schnell genug schlimm genug als Gefangene in den Algorithmen :-)
Markus Hofmann hat da gerade eine schöne Mail,zu verfaßt „wir haben WLAN aber verlieren die Verbindung“.
Das echte Leben ist so viel schöner als die Matrix es uns glauben lassen mag …
Dann bitte auch nach oben: Ab 60 nur noch Facebook (da ist eh keiner unter 60 mehr) und Apothekenrundschau.de.
Sehr lustig.
@Marius: Warum das? Oder sollte das nur ein Scherz sein? Aber auch dann: Warum das?
Sehe es schon kommen wie ich mich überall mit Ausweis anmelden muss. Und da wird natürlich nicht nur das Alter weitergegeben sondern alles. Willkommen im Internet der Überwachung….
Dann bekommt Snapchat ein Problem, so wie in Australien auch schon.
Finde es aber gar nicht gut, dass ab 13 Jahren die Eltern es erlauben dürfen. Das sollte man nicht so umsetzen. Denn das bedeutet nichts anderes, dass ab 13 Jahren jedes Kind dennoch bei Social Media sein wird. Die Eltern werden dem Druck kaum standhalten können, wenn alle anderen in der Schule es ja dürfen. Also ein Gesetz für den Po.