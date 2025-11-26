EU-Parlament fordert Altersgrenze für Social Media, Videoportale und KI

Das Europäische Parlament drängt auf einheitliche Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger im Internet. Die Abgeordneten haben sich heute dafür ausgesprochen, den Zugang zu sozialen Netzwerken, Videoportalen und digitalen KI-Assistenten erst ab 16 Jahren zu erlauben. Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren sollen diese Angebote nur mit Zustimmung der Eltern nutzen dürfen. Ziel ist es, den digitalen Alltag stärker an das Alter der Nutzer anzupassen und Eltern bei der Kontrolle zu unterstützen.

Parallel befürwortet das Parlament die Entwicklung einer europaweit einsetzbaren Altersprüfung. Diese soll zuverlässig funktionieren und zugleich die Privatsphäre junger Menschen respektieren. Plattformbetreiber bleiben aus Sicht der Abgeordneten jedoch verpflichtet, ihre Dienste so zu gestalten, dass sie für Minderjährige sicher nutzbar sind. Bei wiederholten Verstößen gegen geltende EU-Regeln könnten künftig auch Verantwortliche in den Unternehmen persönlich haftbar gemacht werden.

Grenzen für süchtig machende Funktionen

Die Abgeordneten sehen große Risiken in Funktionen, die dauerhaftes Scrollen oder automatisches Abspielen fördern. Solche Mechanismen sollen für Minderjährige standardmäßig deaktiviert sein oder gar nicht mehr angeboten werden. Zudem fordert das Parlament ein Verbot von Empfehlungsalgorithmen, die Inhalte nach erwarteter Nutzungsdauer sortieren. Auch spielerische Elemente wie Zufallskäufe oder Belohnungssysteme sollen nicht mehr zugänglich sein.

Zugleich plädiert das Parlament dafür, Inhalte zu unterbinden, die speziell auf Kinder abzielen und sie zu kommerziellen Aktivitäten bewegen. Dazu zählt etwa das Anwerben junger Nutzer als Influencer. Plattformen sollen Minderjährige nicht finanziell motivieren dürfen, Inhalte zu produzieren.

Umgang mit neuen KI-Anwendungen

Neben bestehenden Risiken rücken auch Technologien wie KI-gestützte Bildmanipulationen, Chatbots und Deepfakes in den Fokus. Die Abgeordneten fordern die Kommission auf, deren rechtliche und ethische Folgen zügig zu bewerten. Anwendungen, die ohne Zustimmung verfremdete Darstellungen erzeugen, sollen besonders streng reguliert werden.

Die Forderungen basieren auf aktuellen Studien, nach denen ein großer Teil der Jugendlichen ihr Smartphone sehr häufig nutzt und viele ein problematisches Verhalten zeigen. Gleichzeitig unterstützt eine deutliche Mehrheit der europäischen Bevölkerung strengere Maßnahmen zum Schutz von Kindern im Netz.