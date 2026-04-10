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Mod-Kit zum Selbstumbau

Classic Connect 2: Bluetooth, Qi und USB-C für den iPod Classic
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Das Classic Connect 2 ist eine interessante Upgrade-Option für Nutzer älterer iPod-Modelle, die ihre Geräte modernisieren möchten. Mit dem 130 Euro teuren Bastelsatz hat der britische Anbieter Moonlit Market ein Mod-Kit vorgestellt, das dem iPod Classic moderne Funktionen wie Bluetooth, USB-C und kabelloses Laden hinzufügt.

Ipad Classic Kit Back

Die Erweiterung richtet sich an Modelle der fünften bis siebten Generation. Dabei bleiben zentrale Bauteile wie Hauptplatine, Display und Clickwheel erhalten. Stattdessen wird die Rückseite des Geräts ersetzt und um zusätzliche Technik ergänzt. Ziel ist es, die ursprüngliche Hardware weiter zu nutzen und gleichzeitig zeitgemäße Schnittstellen bereitzustellen.

Erweiterte Funktionen für drahtlose Nutzung

Im Vergleich zur ersten Version des Umbausets erweitert die neue Generation den Funktionsumfang. Neben Bluetooth zur Verbindung mit Kopfhörern oder Lautsprechern unterstützt das Modul nun auch drahtloses Laden nach dem Qi-Standard. Eine vollständige Aufladung soll in rund 40 Minuten möglich sein.

Zusätzlich integriert das Kit eine Vibrationsrückmeldung für das Clickwheel, wodurch Eingaben spürbar bestätigt werden. Die Bluetooth-Verbindung basiert auf dem Bluetooth-Standard 5.2 und unterstützt verschiedene Audio-Codecs, darunter aptX und dessen Varianten. Die maximale Reichweite wird mit etwa 20 Metern angegeben.

Ein klassischer Kopfhöreranschluss bleibt weiterhin vorhanden. Auch die Kombination mit bestehenden Speicherlösungen ist möglich. So lässt sich der iPod mit Adaptern wie dem iFlash-System auf Flash-Speicher umrüsten und in Verbindung mit dem neuen Kit auf hohe Kapazitäten erweitern.

Installation größtenteils ohne Löten

Die Montage des Mod-Kits erfolgt laut Anbieter weitgehend ohne Lötarbeiten. Lediglich für die Datenübertragung über USB-C müssen zusätzliche Verbindungen auf der Platine hergestellt werden. Das Laden funktioniert auch ohne diesen Schritt.

Vor Rueckseite

Im Lieferumfang ist neben dem Gehäuse ein Akku enthalten, der sich später ebenfalls austauschen lässt. Nutzer können außerdem Speicher und Batterie eigenständig erweitern oder ersetzen. Das Konzept richtet sich damit vor allem an Bastler und Anwender, die ihre Geräte individuell anpassen möchten.

Das Mod-Kit wird zu einem Preis von rund 130 Euro angeboten und kann auch international bestellt werden.
10. Apr. 2026 um 12:48 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    7 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    • Dürfte der kleinen Stückzahl geschuldet sein. Sehr viele Verkäufe sind ja nicht zu erwarten.
      Könnte man mit (aus der Luft gegriffenen) 100.000 Stück rechnen wäre der Preis ein gutes Stück kleiner.

  • Mein 5.5er Video bleibt original, selbst der ursprüngliche Akku hält noch lange genug durch. Die einzige Modernisierung die ich ihm gönnte war Rockbox zu installieren.

  • Habe längst meinen iPod Classic 5,5 mit iFlash und SD Karte (512gb) umgebaut, ach ja 3000mAh Batterie und BT ist auch dabei.

    Gekostet hat das ohne SD Karte ca 100€

    Dieser „Bausatz“ greift auf die alte HD zu, was nicht wirklich zukunftsfähig ist und das für 130€ finde ich frech

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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