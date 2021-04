Neues iPad Pro 12,9″ nicht mit altem Magic Keyboard kompatibel

Durch den Ausverkauf der alten Version hat sich dergleichen schon angedeutet. Jetzt scheint gesichert, dass das diese Woche neu vorgestellte iPad Pro 12,9“ nicht mit der älteren Version von Apples Magic Keyboard kompatibel ist.

Das französische Mac-Blog iGeneration zieht diese Information aus internen Apple-Store-Unterlagen. Das Problem sei wie bereits im Vorfeld vermutet, dass sich das neue iPad Pro mit 12,9 Zoll Bildschirmgröße aufgrund seiner leicht erhöhten Gehäusedicke nicht mehr mit der alten Kombination aus iPad-Ständer und Tastatur verwenden lässt. Das große iPad Pro setzt jetzt auf verbesserte Bildschirmtechnik und kommt mit Apples Liquid Retina XDR Display integriert. Das kleinere iPad Pro mit 11 Zoll Bildschirmgröße sollte sich dagegen weiterhin auch mit dem alten Magic Keyboard kompatibel sein.

Apple hat damit verbunden auch eine neue Version des Magic Keyboard vorgestellt, die künftig in Weiß und Schwarz angeboten wird und auch mit älteren Geräte-Generationen kompatibel sein wird. Laut Apple lässt sich das neue Magic Keyboard mit dem 12,9" iPad Pro (3., 4. und 5. Generation), dem 11" iPad Pro (1., 2. und 3. Generation) und der 4. Generation des iPad Air verwenden. Bestellungen sind vom 30. April an möglich, ausgeliefert werden soll die neue Hardware dann in der zweiten Maihälfte.