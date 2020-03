Neues iPad-Modell in EEC-Datenbank gesichtet

Wer auf neue Apple-Hardware noch in dieser Woche wettet, hat gute Karten. Die Vorstellung eines neuen MacBook Air scheint ja mehr oder weniger gesetzt. Nun gibt es weitere Hinweise darauf, dass Apple in Kürze auch ein neues iPad an den Start bringt.

In Dokumenten der Regulierungsbehörde Eurasian Economic Commission (EEC) ist die Rede von einem bislang nicht bekannten iPad-Modell mit der Modellnummer A2229. Mangels weiterer Details bleibt allerdings unklar, um welches iPad-Modell es sich dabei konkret handelt. Der neuen Eintrag in der Datenbank der Zulassungsstelle erwähnt lediglich einen „Tablet Computer of the Apple Brand“, der unter iPadOS 13 läuft.

Via MacRumors

Die Eintragung bei der EEC kann man für sich zwar noch nicht als Beleg dafür nehmen, dass eine Produktvorstellung kurz bevor steht. In vergleichbaren Fällen haben wir Vorlaufzeiten von wenigen Tagen ebenso wie mehreren Wochen gesehen. Allgemein wird allerdings erwartet, dass Apple eher früher als spät ein neues iPad Pro vorstellt, zudem lässt sich nicht ausschließen, dass (auch) eines oder mehrere andere iPad-Modelle demnächst in überarbeiteter Form erscheinen. Jedenfalls gibt es mittlerweile mehr als genug Hinweise darauf, dass Apple in Kürze neue Produkte ankündigt. Möglicherweise war ja die Vorstellung der neuen Powerbeats 4 heute bereits sowas wie ein Startschuss für eine heiße Apple-Woche. Begleitet werden könnte das Ganze von der Freigabe von iOS 13.4, die angeblich für den morgigen Dienstag geplant ist.