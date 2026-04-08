Der Incidental Music Player sucht seine Freunde unter Retro-Liebhabern und Computer-Nutzern, die schon etwas länger bei der Stange sind. Der Entwickler der App hat sich vom Design der digitalen Musikplayer in den 1990er-Jahren inspirieren lassen. Dazu zählen insbesondere Anwendungen wie Winamp, deren Aussehen sich mithilfe von sogenannten Skins verändern ließ.

Der Incidental Music Player tritt als neuer Vertreter dieses App-Genres. Die Mac-Anwendung ist in der aktuellen Version ausschließlich für die Wiedergabe von lokalen Musiksammlungen konzipiert. Die Möglichkeit, Musikdienste einzubinden, schließt der Entwickler derzeit generell aus. Die Integration von Internetradiosendern sieht er zumindest als Option für eine spätere Version seiner App.

Mit Blick auf Funktionsumfang und Bedienung gibt es ohne Frage leistungsfähigere MP3-Player für den Mac. Wenn euch der Incidental Music Player überzeugt, dann vermutlich vor allem aufgrund seines extravaganten und in verschiedenen Größen und Farbvarianten verfügbaren Erscheinungsbilds. Die kleinste Option „Nano“ beschränkt sich auf drei Tasten für die Wiedergabesteuerung und einen Mini-Fortschrittsbalken. Alternativ dazu stehen auch etwas größere Varianten mit einem Bereich für die Anzeige der Covergrafik zur Verfügung.

In der Basisversion Incidental LE steht der Player kostenlos zur Verfügung. Für die Variante Incidental XL mit allen 22 Themes bezahlt man 4,99 Dollar.

Warnung vor iTunes-Match-Problemen

Auf den Entwickler des Incidental Music Player sind wir jedoch vor allem auch wegen seines Warnhinweises zu iTunes Match aufmerksam geworden.

Wir weisen ohnehin regelmäßig darauf hin, dass man seine Backups am besten doppelt und voneinander abgekoppelt aufbewahrt. Das von Apple angebotene iTunes Match scheint jedenfalls keine sichere Option zu sein. So berichtet der App-Entwickler, dass er trotz der überschaubaren Größe seiner Bibliothek Dutzende von Tracks gefunden hat, die entweder beschädigt sind oder sich nicht herunterladen lassen.