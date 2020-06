Neuer Prime Video Channel: „Crime + Investigation Play“

Die Amazon Prime Video Channels verzeichnen mit der History-Channel-Produktion Crime + Investigation Play einen Neuzugang, der das True-Crime-Genre bedienen soll. Amazon hat mittlerweile weit über 50 auf Monatsbasis abonnierbare Channels zur Auswahl – Apple hat es gut ein Jahr seit der Ankündigung gerade mal auf drei Apple-TV-Kanäle gebracht.

Crime + Investigation Play von A+E Networks Germany setzt auf ein breites Spektrum internationaler wie lokaler True-Crime-Formate und greift gesellschaftlich relevante wie brisante Themen auf, z.B. in 60 Days In – Undercover im Knast Staffel 5, einer Dokumentation, bei der sich unschuldige Freiwillige in den gefährlichsten US-Gefängnissen als Häftlinge ausgeben, um Missstände und Korruption aufzudecken. Weitere Highlights, die über den Channel verfügbar sind, sind unter anderem The First 48 – Marcia Clark ermittelt Staffel 1, Surviving R. Kelly Staffel 1 und Interview mit einem Mörder Staffel 1 & 2. Zum Portfolio zählen auch deutsche Eigenproduktionen wie die True-Crime-Dokureihe Protokolle des Bösen. Bei Crime + Investigation Play stehen dabei nicht die Abscheulichkeit oder der Schrecken der Verbrechen im Vordergrund, sondern es werden vor allem die Ermittlungsarbeit sowie die Hintergründe der Taten und die psychologische Komponente beleuchtet.