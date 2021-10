Neuer Fire TV Stick 4K Max ab heute erhältlich

Was wir hingegen als Regression bewerten würden sind die vier Direktzugriff-Tasten mit denen sich Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music aufrufen lassen. Diese dürften nicht nur an den Bedürfnissen vieler Nutzer vorbei ausgewählt worden sein, sondern haben das Potenzial schnell zu altern. Schon nach dem nächsten Logo-Redesign der ausgewählten Streamer, machen die Tasten dann einen überholten Eindruck.

Laut Amazon handelt es sich bei dem Fire TV Stick 4K Max um das kraftvollste Modell des Fire TV Stick den Amazon bislang in den Markt geschoben hat. Im direkten Vergleich mit dem Fire TV Stick 4K (also der Version ohne den Zusatz „Max“ im Namen) soll das neue Modell 40 Prozent mehr Leistung mitbringen und so mit einer flüssigeren Navigation und kürzeren Wartezeiten beim Start der installierten Apps punkten.

