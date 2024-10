Neue WiFi4EU-App: Kostenloses WLAN in Europa leichter finden

Die Europäische Kommission hat mit der WiFi4EU-Initiative schon vor einigen Jahren ein Projekt gestartet, das Bürgern und Besuchern in Europa kostenlosen WLAN-Zugang im öffentlichen Raum anbieten soll. Mittlerweile wurden in mehr als 7.000 Gemeinden rund 93.000 Hotspots eingerichtet. Um den Zugang zu diesen WLAN-Punkten zu erleichtern, gibt es nun die WiFi4EU-App zur Installaion auf iPhone, iPad und, ein Apple-Prozessor vorausgesetzt, auch auf dem Mac.

WiFi4EU-App jetzt verfügbar

Die App zeigt auf einer Karte verfügbare Hotspots in der Nähe des Nutzers an, sodass diese schnell gefunden und in Anspruch genommen werden können. Der Dienst lässt sich komplett kostenfrei nutzen und setzt keine Anmeldung voraus. Zudem werden keine Nutzerdaten gespeichert oder ausgewertet. Die App kann sowohl in großen Städten als auch in kleineren Gemeinden genutzt werden und richtet sich besonders an Reisende und Menschen ohne mobile Daten.

Die Nutzung der App ist werbefrei, der Download selbst kostenlos verfügbar. WiFi4EU kann sowohl im App Store als auch in Googles Play Store für Android heruntergeladen werden. Die Verbindung zu den angeziegten WLAN-Hotspots muss anschließend manuell erfolgen.

Kritik an der Initiative

Trotz des umfangreichen Angebots gibt es auch Kritik an der WiFi4EU-Initiative. In Deutschland gibt es bereits das ehrenamtlich betriebene WLAN-Netzwerk Freifunk, das in vielen Städten kostenlose WLAN-Verbindungen bietet. Kritiker bemängeln, dass diese bestehenden Netzwerke nicht in die WiFi4EU-App integriert wurden. Stattdessen müssen Kommunen eigene, neue Hotspots installieren, um in die App aufgenommen zu werden.

Zudem können derzeit keine neuen Anträge für die Förderung weiterer Hotspots gestellt werden, da derzeit noch unklar ist, wann die nächste Ausweitung der WiFi4EU-Initiative angegangen werden soll. Damit bleibt offen wie sich die Initiative weiterentwickeln wird und ob bestehende Netzwerke künftig vielleicht doch noch eingebunden werden können.

Die WiFi4EU-App bleibt jedoch eine nützliche Möglichkeit für Menschen, die in Europa unterwegs sind, um kostenlosen Internetzugang zu finden und zu nutzen.