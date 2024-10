Qrevo S als beste Wahl: Die Prime-Deals von Roborock

Neben den Modellen von Ecovacs und Dreame gehören die Saugroboter von Roborock mit zu den nachgefragtesten Modellen, die auch bei den diesjährigen Prime Deal Days vertreten sind.

Für alle die nicht unendlich lange vergleichen wollen: Der Q Revo S

Roborock bietet diverse Produkte, des leider immer unübersichtlicher werdenden Portfolios zu stark reduzierten Preisen an, darunter zehn Saugroboter, von denen alle über eine App-Anbindung, die meisten über eine Basisstation und die Hälfte über rotierende Wischbürsten zur Nassreinigung verfügen.

Qrevo S als beste Wahl

Kurz zur Orientierung: Mit dem S8 MaxV Ultra ist das aktuelle Flaggschiff in der Prime-Auswahl vertreten, aus dem soliden Qrevo-Portfolio sind mit dem Master, dem Pro und dem S drei Modelle reduziert. Die einfachen Geräte Q5, Q7 und Q8 sind mit und ohne Basisstation günstiger zu haben, sprechen aber nur Haushalte an, in denen nicht nass gewischt werden muss.

Zwei Wischmopps, Gummibürste und ein Staubtank, mit dem man nicht in Kontakt kommt

Unsere Bewertung: Der S8 MaxV ist auch reduziert noch zu teuer, die Geräte der Q-Serie leisten zu wenig. Die Kaufempfehlung geht klar in Richtung Qrevo-Portfolio. Verzichtet die Experimente mit dem im Pro und im Master verbauten Flexi-Arm, der sich erst noch bewähren muss, und greift zum Qrevo S – hier im ifun.de Kurztest.

Die besten Roborock-Rabatte

Unterschiede in Saugkraft und Nassreinigung

Die Preisnachlässe bei den Saugrobotern liegen teilweise bei über 30 Prozent. So kann der Roborock S8 MaxV Ultra, der mit einem Wischsystem, 10.000 Pascal Saugkraft und einer aktiven Hinderniserkennung ausgestattet ist, statt für 1.499 Euro für 1.099 Euro erworben werden. Der Preis für den Roborock Qrevo Master wird von 1.299 Euro auf 899,99 Euro gesenkt. Dieses Modell verfügt über eine Saugleistung von bis zu 10.000 Pascal und eine spezielle Seitenbürste. Auch der Roborock Qrevo S, mit noch satten 7.000 Pascal, wird mit einem Rabatt von 31 Prozent angeboten und ist für 549,99 Euro erhältlich.

Im günstigen Segment bietet sich der Roborock Q5 Pro+ an, der über eine automatische Staubentleerung und eine Saugkraft von 5.500 Pascal verfügt. Das Gerät kann mit Basisstation für 339,99 Euro statt der bisherigen 549 Euro erworben werden.