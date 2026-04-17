Der Netzwerkausrüster Ubiquiti, bekannt vor allem für seine UniFi-Komponenten, baut sein Portfolio weiter aus. Beim aktuellen Neuzugang handelt es sich um Netzwerklösungen für professionelle Audio- und Videoanwendungen.

Mithilfe der sogenannten EAV-Switching-Lösungen will Ubiquiti professionelle Audio- und Videoübertragungen über IP-Netzwerke ermöglichen. Die Technologie soll eine präzise zeitliche Abstimmung zwischen Geräten ermöglichen und damit die Wiedergabe von Bild und Ton stabilisieren. Im Fokus steht dabei nicht allein die Datenrate, sondern vor allem die exakte Synchronisation der beteiligten Systeme.

Gemeinsame Zeitbasis für vernetzte Geräte

Die EAV-Switching-Technologie soll dafür sorgen, dass alle verbundenen Geräte auf einer gemeinsamen Zeitbasis arbeiten. Auf diese Weise können Audio- und Videodaten laut Anbieter selbst dann zeitlich abgestimmt übertragen werden, wenn sie über mehrere Netzwerkkomponenten geleitet werden. Verzögerungen sollen dabei kontinuierlich gemessen und automatisch korrigiert werden.

Laut Ubiquiti lässt sich auf diese Weise eine sehr genaue Synchronisation erreichen, die auch bei größeren Installationen stabil bleibt. Solche Anforderungen treten vor allem in Veranstaltungsstätten, Studios oder Konferenzumgebungen auf, in denen mehrere Bild- und Tonquellen gleichzeitig genutzt werden.

UniFi Network kommt in Version 10.3

Ergänzend stellt Ubiquiti eine neue Version seiner Netzwerkverwaltungssoftware bereit. Nutzer sollen Verzögerungen sichtbar machen, frühere Leistungswerte einsehen und mögliche Probleme schneller erkennen können.

Für kleinere Installationen oder überschaubare Umgebungen bietet Ubiquiti mit der ebenfalls neuen EAV Bridge zusätzlich ein Gerät an, das sowohl als Sender als auch als Empfänger für Audio- und Videosignale verwendet werden kann.

Laut Ubiquiti lassen sich die neuen Lösungen sowohl in einzelnen Räumen als auch in größeren Anlagen einsetzen.