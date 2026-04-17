KI lässt Roboterhund die Wohnung aufräumen

Der YouTube-Kanal von Boston Dynamics ist eine Empfehlung, wenn man sich hin und wieder vom Stand der Entwicklung im Roboterbereich beeindrucken lassen will. Im neuesten Video ist hier zu sehen, wie der von Boston Dynamics entwickelte Roboterhund Spot alltägliche Aufgaben in der Wohnung übernimmt. Spot sammelt darin Schuhe und Getränkedosen ein und bringt diese an die dafür vorgesehenen Plätze.

Die Funktionen bauen auf eine Zusammenarbeit zwischen Boston Dynamics und Google. Dank der Integration von Google Gemini ist das System in der Lage, Aufgaben anhand von kurzen schriftlichen oder gesprochenen Anweisungen zu interpretieren und in konkrete Arbeitsschritte zu übersetzen. Statt jede Bewegung des Roboters einzeln zu programmieren, kann die Steuerung so über eine Art Aufgabenliste erfolgen.

Steuerung über Kette von Anweisungen

Die Software analysiert zunächst mit den Kameras des Roboters aufgenommene Bilder. Anschließend identifiziert sie relevante Objekte und entscheidet, welche Aktionen erforderlich sind. Der Roboter bewegt sich daraufhin selbstständig zu den entsprechenden Orten und setzt die Anweisungen um.

Technisch basiert die Lösung laut den Entwicklern auf einer Schnittstelle, über die das KI-System auf die vorhandenen Funktionen des Roboters zugreifen kann. Diese Schnittstelle legt fest, welche Aktionen möglich sind, etwa das Navigieren, Fotografieren oder Greifen von Gegenständen. Die KI kann somit keine neuen Fähigkeiten erfinden, sondern nur vorhandene Funktionen kombinieren.

KI ersetzt zunehmend klassische Programmierung

Auch diese Umsetzung zeigt, dass sich Anwendungen mithilfe von KI schneller erstellen lassen als auf klassische Weise. Kleine Änderungen in der Beschreibung einer Aufgabe haben den Entwicklern zufolge bereits ausgereicht, um das Verhalten des Roboters anzupassen. Dabei lerne das System nicht selbstständig neue Bewegungen, sondern ordne lediglich die vorhandenen Funktionen neu an.

Laut Boston Dynamics bietet diese Form der Steuerung vor allem Vorteile für industrielle Anwendungen. Der Roboter Spot wird bereits heute für Aufgaben wie die Inspektion von Anlagen, die Datenerfassung oder Forschungsprojekte eingesetzt. Bei den im Video gezeigten Funktionen handle es sich jedoch bislang nur um ein experimentelles Projekt.