iCloud Mail: „Heimliche“ Backups und automatisches Löschen

Wir werfen hier mal eben zwei Punkte zum Thema Apple Mail und IMAP in die Runde, die zumindest diskussionswürdig sind. Auf der einen Seite sagt Apple nämlich, dass gelöschte E-Mails entgegen euren Einstellungen maximal einen Monat aufgehoben werden. Umgekehrt scheint der Apple Support jedoch die Möglichkeit zu haben, auch mehrere Monate alte gelöschte E-Mails wiederherzustellen.

Beginnen wir mit dem zweiten Punkt. Der Mac-Blogger Dan Moren erzählt in der aktuellen Folge des Rebound-Podcasts, dass er beim fehlgeschlagenen Versuch, eine größere Menge von E-Mails zu verschieben, einen Teil davon verloren hat.

Apple-Support stellt alte E-Mails wieder her

Moren hat sich daraufhin an den Apple Support gewandt. Ein Mitarbeiter dort hat ihm angeboten, die gelöschten E-Mails wiederherzustellen. Über welchen Zeitraum hinweg das funktioniert, konnte der Apple-Mitarbeiter nicht sagen, er habe lediglich einen großen Knopf und darüber lasse sich alles, was in einem gewissen Zeitraum gelöscht wurde, zurückbringen. Im Ergebnis seien auf diesem Weg E-Mails aus etwa den letzten sechs Monaten wiederhergestellt worden. Dabei handle es sich nicht nur um Mails, die im Rahmen der fehlgeschlagenen Aktion gelöscht wurden. Moren zufolge waren auch E-Mails enthalten, die er bereits vor längerer Zeit gelöscht hat.

Apple scheint somit über Backups von E-Mail-Konten zu verfügen, von denen der Nutzer selbst nichts weiß.

Widerspruch zu offiziellen Angaben

Dieser Sachverhalt steht im Widerspruch zu der Aussage, dass gelöschte iCloud-Mails laut Apple eigentlich nach 30 Tagen unwiederbringlich verschwunden sind. Und zwar unabhängig davon, ob der Nutzer dies will oder nicht.

Auf diesen Umstand macht ein Hinweis in einem Support-Dokument aufmerksam, der nur den wenigsten Apple-Kunden bekannt sein dürfte: „Einige E-Mail-Dienste überschreiben möglicherweise deine Auswahl. iCloud zum Beispiel verwahrt gelöschte Nachrichten maximal 30 Tage, auch wenn du „Nie“ auswählst.“

Damit ist die Auswahlmöglichkeit in der Mail-App von Apple gemeint. Hier lässt sich festlegen, wann in den Papierkorb verschobene E-Mails endgültig entfernt werden. Es wäre in jedem Fall besser, wenn Apple diese wichtige Ergänzung direkt in den Einstellungen von Mail unterbringt, anstelle die Nutzer daran glauben zu lassen, dass in den Papierkorb verschobene E-Mails dort weiterhin vorhanden sind.