Neue Trailer: Viel Irrfahrt, viel Neon, viel Österreich

Für Film- und Serienfans gibt es gleich mehrere neue Trailer zu sehen. Mit dabei sind Christopher Nolans Kino-Großprojekt „The Odyssey“, die neue Paramount+-Serie „M.I.A.“ und David Schalkos schwarzhumorige Fortsetzung „Braunschlag 1986“. Die drei Produktionen könnten unterschiedlicher kaum sein, eint aber ein klarer Streaming- beziehungsweise Bewegtbild-Bezug: Wer demnächst auf Apple TV, iPad oder im Kino nach neuem Stoff sucht, bekommt zumindest schon einmal reichlich Vorschau-Material.

Den größten Namen bringt wenig überraschend „Die Odyssee“ mit. Christopher Nolan nimmt sich nach „Oppenheimer“ Homers antiker Erzählung an und inszeniert die Irrfahrt des Odysseus als groß angelegtes IMAX-Spektakel. Im neuen Trailer sind unter anderem Matt Damon als Odysseus, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o und Charlize Theron zu sehen. Der deutsche Kinostart ist für den 16. Juli 2026 vorgesehen.



Paramount+ startet „M.I.A.“

Deutlich kleiner, aber ebenfalls interessant für Serienfans ist „M.I.A.“. Paramount+ veröffentlicht die neunteilige Krimiserie am 7. Mai 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Mittelpunkt steht Etta Tiger Jonze, gespielt von Shannon Gisela, die aus den Florida Keys in die glitzernde, aber gefährliche Unterwelt Miamis gezogen wird. Als das Drogengeschäft ihrer Familie zerbricht, muss sie entscheiden, welchen Weg sie einschlägt.

Entwickelt wurde die Serie von Bill Dubuque, der zuvor unter anderem an „Ozark“ beteiligt war. Zum Cast gehören Cary Elwes, Danay Garcia, Brittany Adebumola, Dylan Jackson, Alberto Guerra, Maurice Compte, Gerardo Celasco und Marta Milans.

Auch aus Österreich kommt Nachschub. HBO Max zeigt „Braunschlag 1986“ ab dem 16. Juli 2026 in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Die fünfteilige Serie führt David Schalkos Kultformat fort und setzt erneut auf schwarzen Humor, Provinz-Abgründe und bekannte Gesichter wie Robert Palfrader, Nicholas Ofczarek und Simon Schwarz.

Passend dazu nimmt HBO Max ab dem gleichen Tag auch die erste Staffel von „Braunschlag“ ins Programm. Wer die ursprüngliche Serie bislang verpasst hat, kann also direkt nachholen, warum der fiktive Ort im Waldviertel schon einmal zum Schauplatz einer ziemlich bösen Farce wurde.