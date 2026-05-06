Kreativität fast ohne Grenzen: Anker startet UV-Drucker mit 3D-Funktion

Der Mac war schon immer ein Werkzeug für Kreative. Mit dem eufyMake E1 lässt sich die Gestaltung nun ein Stück weiterdenken: weg vom Bildschirm, hin zu Holz, Glas, Metall oder Leder. Anker bringt dafür ab sofort einen UV-Drucker in den Handel, der farbige Motive direkt auf Objekte drucken und zusätzlich mit 3D-Strukturen versehen kann.

Spannend ist das Gerät auch für Nutzer, die ihre Technik stärker individualisieren wollen. Bedrucken lassen sich beispielsweise Smartphone-Hüllen, Tablets, Laptop-Deckel oder Accessoires, sofern Material, Größe und Oberfläche zum Druckverfahren passen. Aus einem digitalen Motiv wird so eine direkt aufgebrachte Gestaltung, die nicht nur auf Papier oder Folie beschränkt bleibt.

Sticker, Bilder,Tassen – Der EufyMake E1 druckt alles.

Der Hersteller bezeichnet den eufyMake E1 als weltweit ersten Personal-UV-Drucker mit 3D-Textur-Funktion. Gemeint ist damit, dass der Drucker nicht nur flache Motive ausgibt, sondern auch Reliefstrukturen erzeugen kann. Laut eufyMake sind Erhebungen von bis zu fünf Millimetern möglich. So sollen sich etwa Leder-Optiken, Pinselstriche oder geprägte Schriften nachbilden lassen.

Wir probieren den eufyMake E1 bereits aus

Gedruckt wird mit UV-Tinte direkt auf unterschiedliche Materialien. eufyMake nennt unter anderem Holz, Metall, Glas, Leder, Acryl und Keramik. Insgesamt sollen mehr als 300 Materialien unterstützt werden. Die maximale Auflösung liegt bei 1.440 DPI, die Druckfläche bewegt sich mit 330 × 420 Millimetern ungefähr im A3-Bereich.

Interessant ist der E1 vor allem deshalb, weil Anker hier eine Technik in ein vergleichsweise kompaktes Gerät überführt, die bislang eher aus dem professionellen Umfeld bekannt war. Neben klassischem Flachdruck unterstützt der Drucker auch Zusatzmodule. Ein Rotationsmodul erlaubt den Druck auf zylindrische Objekte wie Flaschen oder Becher. Über ein UV-DTF-Modul lassen sich sogar eigene Sticker herstellen.

Sogar Skateboards lassen sich damit bedrucken.

Bei der Ausrichtung helfen eine integrierte Kamera und ein Dual-Laser-System. Die zugehörige Software steht für macOS, Windows, iOS und Android bereit und bietet unzählige Vorlagen sowie KI-gestützte Werkzeuge für die Gestaltung. Ein automatisches Reinigungssystem soll zudem verhindern, dass die Druckköpfe bei unregelmäßiger Nutzung verstopfen.

Wir haben den eufyMake E1 bereits hier und probieren den Drucker derzeit aus. Erste Eindrücke zur Einrichtung, Bedienung und Druckqualität werden wir in Kürze nachliefern.

Zum Verkaufsstart ist der eufyMake E1 bis zum 31. Mai 2026 ab 2.299 Euro erhältlich. Danach soll das Basic Bundle 2.499 Euro kosten, das Deluxe Bundle liegt regulär bei 3.299 Euro. Ab dem 20. Mai will eufyMake außerdem ein optionales Tinten-Abonnement anbieten.