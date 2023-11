Neue Trailer für Apple TV+ und Paramount+ zum halben Preis

Die Agentenserie „Slow Horses“ geht bei Apple TV+ in diesem Monat in die dritte Staffel. Als kleinen Vorgeschmack hat Apple jetzt den offiziellen Trailer für die kommenden Folgen veröffentlicht. Der Startschuss fällt dann am 29. November auf Apple TV+.

Im Fokus der schrägen und mit schwarzem Humor gespickten Serie steht einmal mehr der mit keinerlei gesellschaftlichen Standards kompatible, aber in seinem Job einzigartig gute, von Gary Oldman gespielte Jackson Lamb mit seiner Truppe. In der neuen Staffel, die insgesamt sechs Episoden umfassst, steht nicht nur die Zukunft dieser Abteilung, sondern des gesamten Geheimdienstes MI5 auf dem Spiel.

Weihnachtsspecial mit Hannah Waddingham

Ein weiterer neuer Trailer für Apple TV+ will uns schon auf die Weihnachtszeit einstimmen. Apple rührt die Werbetrommel für das vom 22. November an verfügbare Weihnachtsspecial „Home For Christmas“ mit der als Managerin des Ted-Lasso-Clubs AFC Richmond bekannten Darstellerin Hannah Waddingham. Mit der Emmy-Preisträgerin will Apple seine Video-Abonnenenten auf die Feiertage einstimmen. Waddington begrüßt im Rahmen von „Weihnachten mit Hannah Waddingham“ im London Coliseum besondere Gäste zu einem musikalischen Spektakel, darunter Sam Ryder, James Lance, Brendan Hunt, Billy Harris, Kola Bokinni, Phil Dunster und Luke Evans.

Paramount+ drei Monate lang für die Hälfte

Und dann packen wir hier noch den schnellen Hinweis auf eine aktuelle Preisaktion von Paramount+ dazu. Der Videodienst lässt sich gerade über Amazon Prime Video oder auch über Apple TV drei Monate lang zum halben Preis und damit monatlich nur 4 Euro buchen.

Paramount+ ist im Vergleich zu Netflix und dergleichen noch vergleichsweise kurz in Deutschland auf dem Markt. Die drei Monate zum halben Preis sind vielleicht gerade dann eine Option, wenn man gezielt einzelne Inhalte des Anbieters sehen will, sich aber kein langfristiges Abonnement zum vollen Preis vorstellen kann.