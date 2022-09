Neue Trailer: „Shantaram“ bei Apple, „Eat the Rich“ und „The Playlist“ bei Netflix

Die neue Apple TV+ Serie Shantaram wird ziemlich genau in einem Monat, ab dem 14. Oktober im Katalog des Streaming-Dienst es verfügbar sein.

Apple zeigt „Shantaram“

Die Thriller-Serie spielt im Bombay der achtziger Jahre und erzähl die Geschichte des geflohenen Gefängnisinsassen Lin Ford, der auf den Straßen der indischen Metropole Unterschlupf sucht und sich hier vor allem um jene Menschen kümmert, die sonst keine Perspektive mehr haben.

Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman des australischen Autors Gregory David Roberts, der sein Buch bereits 2003 veröffentlicht hat und setzt in der Hauptrolle auf den 1980 geborenen Charlie Hunnam, der unter anderem schon in „Sons of Anarchy“ mitgespielt hat.

Netflix zeigt „Eat the Rich“

Der Streaming-Platzhirsch Netflix gibt seinerseits einen Ausblick auf „Eat the Rich: The GameStop Saga“. Die Dokumentation beschäftigt sich mit der plötzlichen Popularität sogenannter Meme-Stocks im Allgemeinen und dem Anstieg der GameStop-Aktie 2021 im Besonderen.

Damals sorgten Hobbyinvestoren dafür, dass der beliebte Computerspiele-Händler seinen Börsenwert binnen weniger Woche vervielfachen und zwischenzeitlich über 20 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung für sich beanspruchen konnte. „Eat the Rich“ wird ab dem 28. September bei Netflix verfügbar sein.

Teaser für Spotify-Film „The Playlist“

Zudem hat Netflix einen ersten Teaser für die Spotify-Doku-Fiction „The Playlist“ online gestellt. Der Film beschäftigt sich mit der Gründung des Musik-Streaming-Dienstes Spotify und wirft einen Blick zurück in eine Zeit, in der Musik online vor allem in Tauschbörsen konsumiert wurde.

„The Playlist“ und begleitet den schwedischen Spotify-Gründer Daniel Ek beim Aufbau des populärsten Streaming-Dienstes der Welt. Der Spotify-Film wird ab dem 13. Oktober bei Netflix verfügbar sein.