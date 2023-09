Die bereits seit dem 8. September laufenden Serie The Changeling begleitend, hat Apple ein „Hidden Easter Eggs“-Video veröffentlicht, in dem der Autor Victor LaValle und die Showrunnerin Kelly Marcel einen Streifzug durch das Appartement der beiden Hauptfiguren unternehmen und auf versteckte Details und Anspielungen aufmerksam machen.

Apple hat darüber hinaus noch eine Reihe von neuen Ankündigungsvideos veröffentlicht, darunter auch eine deutsche Version des offiziellen Trailers für Monarch: Legacy of Monsters . Die Serie belebt das Filmmonster Godzilla wieder und hat dessen Angriff auf San Francisco im Mittelpunkt. Apple hat den Start von „Monarch: Legacy of Monsters“ für den 17. November angekündigt.

Regie bei „The Supermodels“ führt der Oscar-Preisträger Ross Williams gemeinsam mit Larissa Bills. Die Dokumentation will den Einfluss der vier Laufsteg-Stars auf die Modewelt und Kultur bis in die heutigen Tage hinein aufzeigen.

Bereits vorgestern ist The Supermodels angelaufen. Die neue Doku-Serie begleitet das das Leben der in den 1980er-Jahren weltbekannten Models Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell und Christy Turlington über vier jeweils knapp eine Stunde lange Episoden hinweg.

Auf Apple TV+ ist heute Still Up angelaufen. Im Mittelpunkt der neuen Serie stehen die Freunde Lisa und Danny, die beide an Schlaflosigkeit leiden. Über acht Folgen hinweg begleitet die Apple-Originals-Serie das auf diese Weise vereinte Paar.

"Still Up" startet heute Neue Serien und Trailer bei Apple TV+

Insert

You are going to send email to