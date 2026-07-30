DemoPro: Mac-App zeichnet und markiert über allen Anwendungen

Die Mac-Anwendung DemoPro erhält mit Version 3.0 eine neue Funktion zur Hervorhebung des Mauszeigers. Die App richtet sich an Nutzer, die Präsentationen, Schulungen oder Bildschirmaufnahmen am Mac begleiten und dabei einzelne Inhalte sichtbar markieren möchten. Neben der Cursor-Anzeige wurden die Einstellungen neu aufgebaut und mehrere vorhandene Werkzeuge überarbeitet.

DemoPro legt sich als transparente Ebene über den Bildschirminhalt. Dadurch lassen sich Zeichnungen, Pfeile, Formen und Texte über beliebigen Anwendungen einblenden. Die Werkzeuge werden vor allem über frei festlegbare Tastenkombinationen aktiviert. Das Grundprinzip der Anwendung haben wir bereits bei der ersten Vorstellung erläutert.

Vier Darstellungen für den Mauszeiger

Die neue Cursor-Hervorhebung folgt dem Mauszeiger und soll es Zuschauern erleichtern, dessen Position auf dem Bildschirm zu erkennen. Zur Auswahl stehen ein Ring, eine ausgefüllte Scheibe, ein Laserpunkt und ein Scheinwerfermodus. Bei Letzterem wird der Bereich um den Cursor hervorgehoben, während der übrige Bildschirm optisch zurücktritt.

Größe, Farbe und Transparenz der Markierung lassen sich anpassen. Optional kann beim Klicken eine kurze Wellenanimation angezeigt werden. Sobald der Nutzer mit einem der Zeichenwerkzeuge arbeitet, verschwindet die Cursor-Hervorhebung automatisch, damit sie nicht mit den Anmerkungen konkurriert. Der Griff zu Drittanbieter-App wie Cursor Pro oder FocusCursor soll so überflüssig werden.

Die Einstellungen sind nun auf mehrere Registerkarten verteilt. DemoPro erkennt außerdem, wenn eine gewählte Tastenkombination bereits von einer anderen Funktion verwendet wird. Neu ist auch eine Option, mit der sich das Dock-Symbol einblenden oder vollständig ausblenden lässt.

Whiteboard und Pausentimer erweitert

Beim Whiteboard und in der Tafel-Ansicht kann die Werkzeugpalette dauerhaft sichtbar bleiben, nach einer gewissen Zeit verschwinden oder grundsätzlich ausgeblendet werden. Nutzer können zudem festlegen, ob Zeichnungen auf der Tafel getrennt von den normalen Bildschirm-Anmerkungen gespeichert werden oder auf diesen aufbauen.

Auch der Pausentimer wurde angepasst. Die eingeblendete Nachricht lässt sich in den Einstellungen oder direkt per Doppelklick bearbeiten. Wird der Timer minimiert, kann die verbleibende Zeit als Anzeige in der Menüleiste stehen bleiben. Ein Klick bringt das vollständige Timerfenster zurück.

DemoPro kostet 3,99 Euro, benötigt macOS 15 oder neuer und belegt rund 1,2 MB. Bereits im Frühjahr hatte der Entwickler die Zeichenwerkzeuge, Farbauswahl und Whiteboard-Funktionen ausgebaut.