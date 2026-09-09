Neue Mähroboter zur IFA: Navimow und Mammotion rüsten auf

Segway Navimow und Mammotion zeigen zur IFA zwei neue Mähroboter, die vor allem an bisherigen Problemstellen ansetzen: Rasenkanten, schwieriges Gelände und eine zuverlässige Hinderniserkennung. Der Navimow H5 Pro kombiniert dafür einen ausfahrbaren Mäharm mit Wärmebildtechnik, während Mammotion beim LUBA 4 AWD auf vier Kameras, LiDAR und NetRTK setzt.

Navimow setzt auf Wärmebild und ausfahrbaren Mäharm

Der H5 Pro fährt seinen „EdgeMaestro“-Mäharm seitlich um 7,7 Zentimeter aus und soll damit bis direkt an Mauern, Zäune und Beete schneiden. Der schwimmend gelagerte Arm passt sich Unebenheiten an und gibt bei seitlichen Hindernissen nach. Für anspruchsvolles Gelände besitzt der Mäher Allradantrieb, bewältigt bis zu 80 Prozent Steigung und Hindernisse bis sechs Zentimeter Höhe.

Ungewöhnlich ist die Hinderniserkennung: Drei KI-Kameras und LiDAR werden um einen Thermal-Infrarotsensor ergänzt. Kleintiere sollen dadurch auch bei Dunkelheit oder schlechter Sicht erkannt werden. Der Mäher stoppt in diesem Fall das Mähwerk und ändert seine Route. Navimow arbeitet begleitend mit der Igelhilfe Schulzendorf zusammen und unterstützt zudem Nachtfahrverbote für Mähroboter. Das übrige Navimow-Programm für 2026 haben wir bereits ausführlich vorgestellt.

LUBA 4 AWD schaut in alle Richtungen

Auch Mammotion legt beim neuen LUBA 4 AWD den Schwerpunkt auf schwierige Gärten. Das neue Tri-Fusion-System kombiniert vier Weitwinkelkameras mit 360-Grad-LiDAR und NetRTK. Die drei Sensorebenen dienen sich gegenseitig als Backup, sodass der Mäher auch unter Bäumen oder bei schwierigen Lichtverhältnissen seine Position halten soll. Eine eigene RTK-Basisstation ist nicht erforderlich.

Der Allradantrieb schafft ebenfalls bis zu 80 Prozent Steigung. Je nach Modell arbeiten zwei oder drei Mähscheiben mit 440 beziehungsweise 530 Millimetern Schnittbreite. Angeboten werden Varianten für 3.000, 6.000 und 12.000 Quadratmeter. Für Randbereiche bietet Mammotion optional ein Kantenschneidemodul an.

Vorbestellungen für den LUBA 4 AWD sollen im vierten Quartal starten. Preise fehlen bislang ebenso wie beim Navimow H5 Pro. Damit zeichnet sich auf der IFA zugleich ein klarer Trend ab: Nach der kabellosen Navigation nehmen die Hersteller jetzt verstärkt die letzten Zentimeter an der Rasenkante ins Visier.