Neue Mac-Spiele: „Blade Runner“ und „Life is Strange 2“

Mit Blade Runner ist ein Adventure-Klassiker aus dem Jahr 1997 zurück. Das an den gleichnamigen Science-Fiction-Film von Ridley Scott angelehnte Spiel ist für Mac, Windows und Linux zum Preis von 9,09 Euro erhältlich. GOG.com bietet den Titel DRM-frei und mit deutschsprachigem Audio und Text an.

Im Laufe des Spiels lassen sich mehr als 100 interaktive Umgebungen erkunden, unter denen sich etliche Schauplätze aus dem namengebenden Film finden. Der Spieler agiert in der Rolle des Ermittlers Ray McCoy:

Bewaffnet mit deinem kriminalistischen Spürsinn und all den Gadgets, die für einen Blade Runner unverzichtbar sind, streifst du durch die dunklen, verregneten Straßen von Los Angeles, auf der Jagd nach abtrünnigen Androiden. Die Suche nach diesen sogenannten "Replikanten" erweist sich als harte Nuss, denn sie lassen sich äußerlich und in ihrem Verhalten kaum von Menschen unterscheiden. In McCoy wachsen immer größere moralische Bedenken, die schließlich dazu führen, dass er sich Fragen zu seiner eigenen Menschlichkeit stellen lassen muss.

Feral Interactive bringt Total War:Empire und Life is Strange 2

Feral Interactive teilt mit, dass die Mac-Version von Total War: Empire jetzt für 64-Bit-Systeme optimiert und damit auch unter macOS Catalina lauffähig ist. Die Meldung kommt, wenn man auf den bisherigen Update-Verlauf des Spiels blickt, eher überraschend. Innerhalb der sieben Jahre seit der Veröffentlichung gab es gerade mal vier Aktualisierungen, dem stehen jede Menge kritischer Nutzerbewertungen gegenüber.

Als Neuerung für Mac und Linux will Feral Interactive noch in dieser Woche das Adventure Life is Strange 2 veröffentlichen. Der Download soll vom 19. Dezember an verfügbar sein.