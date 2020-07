Nettes Spielzeug: Ein Nintendo-Bausatz aus LEGO

Mit dem Nintendo Entertainment System aus LEGO will Nintendo an den Erfolg der Nintendo Classic Mini vor vier Jahren anknüpfen. Funktionsfähig ist die neue Mini-Konsole zwar nicht, aber sie bringt ein paar nette Spielereien mit sich.

Wird der 2.646-teilige Bausatz richtig zusammengebaut, so habt ihr am Ende einen originalgetreuen NES-Nachbau inklusive zugehörigem Fernsehgerät, dessen 22 x 23 Zentimeter großer Bildschirm sich mittels einer seitlichen Kurbel sogar animieren lässt. Die Konsole selbst hat auch verschiedene Spielereien auf Lager, so kann man beispielsweise Spielekartuschen einstecken oder eine separat erhältliche Mario-Figur von LEGO scannen, damit diese auf Hindernisse und Power-ups auf dem Kurbelbildschirm reagiert.

Eine nette Spielerei, die allerdings auch nicht gerade günstig ist. LEGO bietet den Bausatz für 224,19 Euro an. Als Verfügbarkeitsdatum wird der August genannt.