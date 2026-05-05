Home Assistant bereitet das nächste größere Update vor. Die Version 2026.5 liegt bereits als Beta vor und bringt mehrere Neuerungen für Smart-Home-Nutzer mit. Im Mittelpunkt stehen diesmal nicht nur neue Integrationen, sondern auch Verbesserungen für Dashboards, Automationen und ältere Funkgeräte.

Eine der wichtigsten Änderungen betrifft die Unterstützung von Funkfernbedienungen. Nachdem Home Assistant zuletzt Infrarot-Geräte stärker in den Fokus gerückt hatte, folgt nun Radio Frequency, kurz RF. Damit lassen sich künftig auch einfache per Funk steuerbare Geräte sauberer abbilden, die bislang oft nur über Umwege oder herstellerspezifische Lösungen eingebunden wurden.



Praktisch ist das etwa bei Funk-Lichterketten, Garagentoren, Funk-Steckdosen oder anderen Geräten, die mit einfachen RF-Fernbedienungen arbeiten. Voraussetzung bleibt passende Hardware, etwa ein kompatibler Sender über ESPHome oder ähnliche Lösungen. Home Assistant schafft mit dem neuen Gerätetyp aber die Grundlage, solche Geräte künftig einheitlicher zu steuern.

Bessere Übersichten für Wartung und Sicherheit

Auch die eingebauten Dashboards werden erweitert. Besonders hilfreich dürfte die neue Wartungsansicht sein, die Batterien im Smart Home automatisch zusammenfasst. Statt einzelne Sensoren, Schalter und Thermostate mühsam zu durchsuchen, sollen Nutzer auf einen Blick sehen, welche Geräte bald neue Batterien benötigen.

Das Sicherheitsdashboard erhält zudem ein Aktivitätsprotokoll. Damit lassen sich sicherheitsrelevante Ereignisse besser nachvollziehen, etwa Bewegungen, Türkontakte oder andere Zustandsänderungen. Für selbst gebaute Dashboards kommen neue Möglichkeiten hinzu, darunter Kacheln für Mediaplayer oder Schnellzugriffe.

Bei Automationen arbeitet Home Assistant weiter daran, die Erstellung verständlicher zu machen. Neu ist unter anderem eine Zeitbedingung für zweckbezogene Auslöser. Automationen können dadurch einfacher formulieren, dass ein Zustand für eine bestimmte Dauer bestehen muss. Beispiele wären etwa „wenn seit 15 Minuten keine Bewegung erkannt wurde“ oder „wenn die Haustür seit zwei Minuten offensteht“. Ebenfalls neu sind zusätzliche Auslöser für Mediaplayer, Timer, Fernbedienungen und Türklingeln.



Da es sich noch um eine Beta handelt, empfiehlt sich die Installation vorerst nur für Nutzer, die mit möglichen Fehlern leben können. Wer Home Assistant produktiv für Heizung, Licht oder Sicherheit einsetzt, wartet besser auf die finale Version oder die ersten Fehlerkorrekturen nach der Freigabe.