macOS 27 zeigt Ethernet-Verbindungen in der Menüleiste

In der Menüleiste von macOS 27 Golden Gate versteckt sich eine kleine Neuerung, die vor allem dann praktisch ist, wenn man seinen Mac nicht nur per WLAN, sondern auch per Ethernetkabel mit dem Netzwerk verbindet. Statt des WLAN-Symbols erscheint dort nun ein Ethernet-Symbol, sobald der Rechner per Kabel ans Heimnetz angeschlossen ist.

Kabelverbindung in der Menüleiste sichtbar

Das neue Symbol wird auch dann angezeigt, wenn parallel weiterhin eine WLAN-Verbindung besteht. Per Mausklick lassen sich an dieser Stelle weiterhin die bislang verfügbaren WLAN-Informationen und verschiedene Netzwerkeinstellungen aufrufen.

Was Apple allerdings auch mit macOS Golden Gate nicht hinbekommen hat: Der Mac berücksichtigt weiterhin nicht, ob über die Ethernet-Verbindung auch ein Internetzugang besteht. Wir konnten das hier diese Woche wieder in der Praxis beobachten. Ein Ausfall beim Festnetzanbieter hat uns dazu gezwungen, das iPhone als drahtlosen Hotspot zu verwenden. Eine Internetverbindung über den Hotspot kam dennoch nicht zustande. Hierfür musste man entweder das Ethernetkabel aus der rückseitigen Buchse ziehen oder den Anschluss in den Einstellungen deaktivieren. Dabei sollte es für Apples macOS-Team kein Hexenwerk sein, eine entsprechende Abfrage einzubauen, um für Internetzugriffe bei Bedarf auf eine parallel verfügbare Verbindung auszuweichen.

Netzwerkreihenfolge hilft nicht weiter

Apple bietet zwar die Möglichkeit, die Reihenfolge der vom Mac verwendeten Netzwerkdienste zu verändern. Diese Option hilft beim Ausfall der Internetverbindung allerdings ebenfalls nicht weiter.

Apple zufolge probiert der Mac die in dieser Liste aufgeführten Netzwerkdienste beim Verbindungsaufbau der Reihe nach aus. Dies greift offenbar jedoch nicht, wenn eine bestehende Netzwerkverbindung keinen Internetzugang mehr bietet. Das Zurückgreifen auf einen persönlichen Hotspot lässt sich auf diese Weise nicht realisieren.