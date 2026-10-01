Kabel- statt WLAN-Symbol
macOS 27 zeigt Ethernet-Verbindungen in der Menüleiste
In der Menüleiste von macOS 27 Golden Gate versteckt sich eine kleine Neuerung, die vor allem dann praktisch ist, wenn man seinen Mac nicht nur per WLAN, sondern auch per Ethernetkabel mit dem Netzwerk verbindet. Statt des WLAN-Symbols erscheint dort nun ein Ethernet-Symbol, sobald der Rechner per Kabel ans Heimnetz angeschlossen ist.
Kabelverbindung in der Menüleiste sichtbar
Das neue Symbol wird auch dann angezeigt, wenn parallel weiterhin eine WLAN-Verbindung besteht. Per Mausklick lassen sich an dieser Stelle weiterhin die bislang verfügbaren WLAN-Informationen und verschiedene Netzwerkeinstellungen aufrufen.
Was Apple allerdings auch mit macOS Golden Gate nicht hinbekommen hat: Der Mac berücksichtigt weiterhin nicht, ob über die Ethernet-Verbindung auch ein Internetzugang besteht. Wir konnten das hier diese Woche wieder in der Praxis beobachten. Ein Ausfall beim Festnetzanbieter hat uns dazu gezwungen, das iPhone als drahtlosen Hotspot zu verwenden. Eine Internetverbindung über den Hotspot kam dennoch nicht zustande. Hierfür musste man entweder das Ethernetkabel aus der rückseitigen Buchse ziehen oder den Anschluss in den Einstellungen deaktivieren. Dabei sollte es für Apples macOS-Team kein Hexenwerk sein, eine entsprechende Abfrage einzubauen, um für Internetzugriffe bei Bedarf auf eine parallel verfügbare Verbindung auszuweichen.
Netzwerkreihenfolge hilft nicht weiter
Apple bietet zwar die Möglichkeit, die Reihenfolge der vom Mac verwendeten Netzwerkdienste zu verändern. Diese Option hilft beim Ausfall der Internetverbindung allerdings ebenfalls nicht weiter.
Apple zufolge probiert der Mac die in dieser Liste aufgeführten Netzwerkdienste beim Verbindungsaufbau der Reihe nach aus. Dies greift offenbar jedoch nicht, wenn eine bestehende Netzwerkverbindung keinen Internetzugang mehr bietet. Das Zurückgreifen auf einen persönlichen Hotspot lässt sich auf diese Weise nicht realisieren.
Naja, aus Entwickler Sicht würde ich sagen „es funktioniert wie vom Entwickler erwartet“, denn nur weil kein Internet da ist, ist das Netzwerk ja immer noch verbunden. Auch wenn ich vollkommen verstehe, dass das als Endnutzer nicht intuitiv ist.
Apple müsste rein theoretisch regelmäßig irgendeine IP pingen (IP um DNS Probleme zu umgehen), aber auch die könnte blockiert werden und dann den nächsten Adapter auswählen…
Da gibts bestimmt ein Tool, was genau diese Funktionalität bietet…
Was ich auch bis heute bei macOS seit ein paar Versionen nicht verstehe, warum es Einstellungen für WLAN und dann noch einmal für Netzwerk, in dem dann WLAN wieder enthalten ist, gibt.
Das ist für mich unaufgeräumt und verwirrend.