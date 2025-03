Neue iPads setzen weiter auf Drittanbieter-Modems

Apple hat mit dem im iPhone 16e verbauten C1-Modem sein erstes Mobilfunkmodem vorgestellt. Das C dürfte hier für „Cellular“ stehen und der erste Schritt von Apples Anstrengungen sein, sich auch in diesem Bereich von externen Anbietern unabhängig zu machen. Wenn man so will, kann man das iPhone 16e auch als großen Praxistest für das von Apple selbst entwickelte Modem sehen.

In den in dieser Woche neu vorgestellten iPads setzt Apple allerdings noch auf den Modem-Chip eines Drittanbieters. Es wurde zwar im Vorfeld darüber spekuliert, dass Apple in diesem Jahr auch die ersten mit einem eigenen Mobilfunk-Chip ausgestatteten iPads auf den Markt bringt. Das ist zumindest bei den neuen Modellen iPad A16 und iPad Air nicht der Fall. Gegenüber dem Blogger John Gruber hat Apple bestätigt, dass hier noch Modems von Drittanbietern verwendet werden – vermutlich werden diese vom langjährigen Apple-Vertriebspartner Qualcomm geliefert.

Umstellung auf eigene Modem-Chips braucht Zeit

Apple arbeitet schon mehrere Jahre daran, auch hier auf Eigenentwicklungen zu setzen. Diese lassen sich dann, auch wie die sonstigen von Apple gefertigten Hardware-Komponenten, vollständig für das Apple-Ökosystem optimieren. Beispielsweise trägt der niedrige Energieverbrauch des im iPhone 16e verbauten C1-Modems mit zu dessen besonders guter Akkulaufzeit bei.

Allerdings müssen sich die Apple-Komponenten auch von ihrer sonstigen Leistung und Stabilität mit dem Zubehör externer Anbieter messen lassen. Hersteller wie Qualcomm profitieren hier von ihrer teils jahrzehntelangen Erfahrung in diesem Bereich.

GPS nur bei Cellular-Modellen dabei

Wenn wir von iPads und Mobilfunk reden, sei einmal mehr darauf hingewiesen, dass nur die teureren Cellular-Modelle über die Möglichkeit zur GPS-Ortung verfügen. Wer das Tablet also als Navigationsgerät im Auto verwenden will, fängt mit der WLAN-Version nicht viel an.

Diese Einschränkung besteht wohl auch bei den neuen Modellen weiterhin. Die vollständigen technischen Daten der neuen iPads liegen noch nicht offen, doch weist Apple nach wie vor allgemein darauf hin, dass GPS und Mobilfunkortung nur auf den „Wi-Fi + Cellular“-Modellen des iPads verfügbar sind.