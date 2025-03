Erste Benchmarks bestätigen Apples Aussagen zum M3 Ultra

Im Anschluss an die Ankündigung der neuen Mac-Modelle sind nun auch erste Benchmark-Ergebnisse aufgetaucht, die Aufschluss über die tatsächliche Leistung des mit dem neuen Mac Studio erhältlichen M3-Ultra-Prozessors von Apple geben sollen.

Kurz zur Erinnerung: Apple bietet den neuen Rechner zwar in der Basisausstattung mit einem Prozessor vom Typ M4 Max an, stattet das Top-Modell jedoch mit einer Ultra-Version seines bereits seit Ende 2023 erhältlichen M3-Prozessors aus.

Apples Chip-Konzept hat verständlicherweise für Verwirrung gesorgt, doch Apple hat im Rahmen der Produktvorstellung betont, dass der M3 Ultra bei Aufgaben, die die große Anzahl von CPU- und GPU-Kernen nutzen, fast doppelt so schnell arbeitet wie der M4 Max.

Und genau das deuten die ersten nun möglichen Leistungsvergleiche an. Während der M3 Ultra bei Single-Core-Operationen hinter dem M4 Max zurückbleibt, kann er seine Stärken im Multi-Core-Betrieb ausspielen. Bei dem Modell „Mac15,14“ sollte es sich um Apples neuen Mac Studio in der Ausstattung mit einem M3 Ultra mit 32 Prozessorkernen handeln. Dagegen tritt ein aktuelles MacBook Pro an, das man schon seit einiger Zeit mit dem jetzt auch im Mac Studio erhältlichen M4 Max kaufen kann.

Ultra-Variante zielt auf grafikintensive Anwendungen

Für eine Bestätigung dieser Werte würden wir aber noch auf die ersten ausführlichen Leistungstests der Geräte warten. Der neue Mac Studio wird vom 12. März an ausgeliefert. Unterm Strich läuft es wohl aber darauf hinaus, dass Anwender mit den mit einem M4 Max ausgestatteten Basismodellen des neuen Mac Studio eine extrem leistungsfähige Maschine erhalten. Die M3-Ultra-Varianten dürften von der Leistung her dann eher auf Bereiche abzielen, in denen bislang auch der Mac Pro als Option gehandelt wurde. Insbesondere grafikintensive Anwendungen können von den beim M3 Ultra erhältlichen bis zu 80-GPU-Kernen profitieren. Zudem erlaubt das Gerät eine Ausstattung mit bis zu 512 GB Arbeitsspeicher.

Ein großer Geldbeutel wird für die Topmodelle des neuen Mac Studio allerdings vorausgesetzt. Reizt man die genannten Konfigurationsoptionen aus, so steht ein Endbetrag von 17.624 Euro auf der Rechnung – ohne Maus, Tastatur und Bildschirm.