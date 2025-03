In der ARD-Mediathek kann man sich gerade die Doku „Crunch – Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie“ ansehen. Der 75 Minuten lange Dokumentarfilm steht dort vorab zum Abruf bereit und wird am 27. März im Programm des SWR ausgestrahlt.

„Crunch – Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie“ wirft einen kritischen Blick auf das Konzept und die Produktion von Videospielen. Videospiele gelten als das größte Unterhaltungsmedium der Welt, größer als Film und Musik zusammen. Diesen Status verdankt die Branche insbesondere den sogenannten Triple-A-Spielen, also mit enormem Aufwand und Etat produzierten Topspielen wie „Grand Theft Auto“, „FIFA“ oder das eben erst erschienene „Assassin’s Creed Shadows“ von Ubisoft.

Bilder: SWR

Ubisoft spielt auch in der ARD-Doku eine besondere Rolle. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren nicht nur mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen, sondern kam auch mit einem Missbrauchsskandal in die Schlagzeilen. Die Geschehnisse um den in Frankreich ansässigen Spielekonzern werden in dem Film ebenfalls thematisiert.

„Crunch“ verlangt von Entwicklern alles ab

Mit dem im Titel aufgegriffenen Begriff „Crunch“ wird die Schlussphase der Entwicklung von hochkarätigen Titeln bezeichnet. In dieser Phase arbeiten die Entwickler oft rund um die Uhr und verbringen einen Großteil ihrer Zeit am Arbeitsplatz, inklusive Nahrungsaufnahme und Schlaf. Betroffene sprechen in diesem Zusammenhang von oft ausbeuterischen Strukturen, Machtmissbrauch, Burnouts und sexuellen Übergriffen.

In der Dokumentation kommen Insider aus der Gaming-Industrie zur Sprache. Die Macher des Films wollen nicht nur Hintergrundinformationen vermitteln und seltene Einblicke geben, sondern den Kunden der Gaming-Branche vor allem auch die eigentlichen Kosten der Unterhaltung vor Augen führen, die auf den Opfern derer baut, die die Games für sie erschaffen. Für die Produktion zeichnen Khesrau Behroz und Patrick Stegemann verantwortlich.