Neue Fire TV Sticks: Der Aufpreis für das Max-Modell lohnt sich

Die im vergangenen Monat vorgestellten neuen Fire TV Sticks sind jetzt bei Amazon erhältlich. Der Fire TV Stick 4K Max lässt sich für 79,99 Euro bestellen und der Fire TV Stick 4K ist für 69,99 Euro erhältlich. Beide Produktneuheiten sind zur sofortigen Lieferung verfügbar.

Beim Fire TV Stick 4K Max handelt es sich zugleich auch um den ersten Streaming-Stick mit Unterstützung für Wi-Fi 6E. Bei Wi-Fi 6E handelt es sich um eine Erweiterung des Wi-Fi-6-Standards, die erweiterte Kapazitäten im 6-GHz-Band nutzt. Der Fire TV Stick 4K ohne Max kommt ebenfalls mit verbesserter WLAN-Integration und unterstützt die Standardfrequenzen von Wi-Fi 6.

Zu den exklusiven Funktionen des Max-Modells zählt auch die integrierte Ambient-TV-Funktion. Bislang stand diese Option ja nur im Zusammenhang mit den TV-Geräten der Serie Fire TV Omni-QLED zur Verfügung, jetzt lassen sich auch sonstige TV-Geräte mithilfe des Fire TV Stick 4K Max in smarte Displays verwandeln. Während man den Fernseher nicht in seiner ursprünglichen Funktion benutzt, kann man darauf dann ähnlich wie auf dem Echo Show 15 Kalenderinfos, Notizen für Mitbewohner oder Einkaufslisten anzeigen. Ergänzend steht eine umfangreiche Auswahl von Kunstwerken zur Anzeige als „Bildschirmschoner“ zur Verfügung.

Erweiterte Fernbedienung im Lieferumfang

Im Lieferumfang des Fire TV Stick 4K Max ist zudem eine „Enhanced Edition“ der Alexa-Sprachfernbedienung enthalten, auf der sich zusätzliche spezielle Sendertasten sowie eine Taste, mit der man direkt zum zuletzt gesehenen Kanal oder der zuletzt verwendeten App zurückkehren kann, finden.

Im direkten Vergleich spricht also einiges dafür, dass man die für die Max-Version des neuen Fire TV Stick fälligen 10 Euro mehr in die Hand nimmt, zumal diese mit 16 GB auch doppelt so viel Speicherplatz an Bord hat, wie das Standardmodell. Die sonstigen technischen Daten vor Augen sollte man damit über die nächsten Jahre hinweg ausreichend Leistung in der HDMI-Buchse stecken haben. Beide Sticks kommen auch mit gegenüber den Vorgängern verdoppeltem nun 2 Gigabyte großen Arbeitsspeicher.

Amazon bietet beim Kauf der neuen Fire-TV-Sticks übrigens die Möglichkeit, bis zu 20 Prozent Trade-in-Rabatt für den Eintausch eines alten Modells zu erhalten.