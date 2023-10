Apple Vision Pro: Entwickler-Trainings jetzt auch in New York und Sydney

Apple führt seine Entwickler-Workshops zur Datenbrille Apple Vision Pro fort und bietet die Veranstaltung nun auch in weiteren Städten an. Neben Cupertino, London, München, Shanghai, Singapur und Tokio können sich interessierte Entwickler jetzt auch für entsprechende Hands-on-Workshops in New York und Sydney bewerben.

Die Einbeziehung von New York in die Liste jener Städte, in denen man die für das kommende Jahr angekündigte Apple-Brille vorab schon live erleben kann, erinnert unweigerlich an die im August aufgekommenen Spekulationen, dass das Interesse an den Veranstaltungen eher verhalten wäre. Entwickler in den USA monierten, dass es keine entsprechenden Veranstaltungen an der Ostküste gebe und eine Reise an einen der anderen Orte für sie kostenmäßig nicht in Frage käme.

Apple hofft im Zusammenhang mit dieser Veranstaltungsreihe zweifellos darauf, dass sich kreative Entwickler für die kommende Datenbrille begeistern und in der Folge bereits frühzeitig auch speziell darauf abgestimmte Anwendungen im Portfolio haben. Ob mit dem Marktstart der Brille aber tatsächlich ein Effekt, der mit der Einführung des iPhone oder auch des iPad vergleichbar ist, einhergehen wird, bleibt offen. Die größte Hürde dürfte hier der hohe Preis des kommenden Apple-Produkts sein.

Starttermin für Deutschland ungewiss

Apple will die Apple Vision Pro Anfang kommenden Jahres für 3.499 Dollar in den USA in den Handel bringen. Bislang ist offen, ob die Datenbrille dann auch im kommenden Jahr schon in Deutschland erhältlich sein wird. Ebenso kann man über den Preis für das Angebot hierzulande nur spekulieren, doch wenn man Apples aktuelle Umrechnungskurse zugrunde legt, wird sich unter 4.000 Euro kaum etwas machen lassen.

Bei diesen Preisen braucht es keine Glaskugel um vorauszusagen, dass die Apple Vision Pro zu Beginn alles andere als ein Massenprodukt wird. Vielmehr handelt es sich dabei um den sicher auch ein Stück weit mit Risiken versehenen Einstieg Apples in eine komplett neue Produktkategorie.