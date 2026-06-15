Apple Intelligence fordert ihren Preis
Neue Betriebssysteme, viele Verlierer: Apple lässt Geräte früh fallen
Mit der Vorstellung von iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und watchOS 27 hat Apple in diesem Jahr nicht nur neue Funktionen angekündigt. Die diesjährige WWDC markiert auch einen deutlichen Einschnitt bei der Geräteunterstützung.
Besonders auffällig ist dabei die Rolle von Apple Intelligence beziehungsweise Siri AI. Die neuen KI-Funktionen sorgen erstmals dafür, dass sowohl ältere Geräte als auch aktuelle Modelle unterschiedliche Funktionsumfänge erhalten.
Bereits in unserem Überblick zu Apples KI-Plänen hatten wir darauf hingewiesen, dass Apple die neuen Funktionen eng an die verfügbare Hardware koppelt. Inzwischen wird deutlicher, welche Folgen dies konkret für Nutzer hat.
Apple Watch Ultra fällt überraschend aus dem Raster
Besonders ungewöhnlich ist die Situation bei der Apple Watch. Mit watchOS 27 endet die Unterstützung für die Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, die Apple Watch SE der zweiten Generation sowie die erste Generation der Apple Watch Ultra.
Vor allem die Ultra dürfte viele Nutzer überraschen. Das erst 2022 vorgestellte Modell wurde als besonders robuste Premium-Uhr positioniert und kostete zum Marktstart knapp 1.000 Euro. Dennoch verliert die erste Ultra bereits nach vier Jahren den Anschluss an die aktuelle watchOS-Version.
Auch bei den übrigen Plattformen zieht Apple die Anforderungen deutlich an. iPadOS 27 verabschiedet mehrere ältere iPad- und iPad-Pro-Modelle gleichzeitig. Mit macOS 27 endet zudem die Unterstützung der letzten noch kompatiblen Intel-Macs.
Unterschiede in derselben iPhone-Generation
Noch interessanter ist die Entwicklung beim neuen iPhone 17. Zwar unterstützt Apple weiterhin alle Apple-Intelligence-Funktionen auf Geräten mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher, doch erstmals reicht diese Ausstattung nicht mehr für sämtliche Neuerungen aus.
Apples leistungsfähigstes lokales KI-Modell setzt künftig 12 GB Arbeitsspeicher voraus. Davon profitieren nur das iPhone 17 Pro, das iPhone 17 Pro Max und das iPhone Air. Das reguläre iPhone 17 bleibt mit seinen 8 GB Arbeitsspeicher außen vor.
Dadurch entsteht erstmals eine sichtbare Funktionslücke innerhalb einer aktuellen iPhone-Generation. Das Standardmodell erhält zwar weiterhin die neue Siri-Anwendung, persönliche Kontexte, Schreibwerkzeuge, Bildanalyse und die übrigen Funktionen von Apple Intelligence. Auf einige Verbesserungen muss jedoch verzichtet werden.
- Als KI-iPhone verkauft: Siri-Neuerungen lassen das iPhone 16 außen vor
Dazu zählen die neuen, natürlicher klingenden Siri-Stimmen sowie die überarbeitete Diktierfunktion. Diese soll Spracheingaben präziser erkennen und automatisch formatieren. Groß- und Kleinschreibung, Satzzeichen und Textstruktur werden dabei direkt während der Eingabe verarbeitet.
Beste KI-Modelle nur für beste Geräte
Die Entwicklung zeigt, dass Apples KI-Strategie zunehmend von der verfügbaren Hardware abhängt. Während ältere Geräte schneller aus der Unterstützung fallen, entstehen nun erstmals auch innerhalb aktueller Produktgenerationen Unterschiede beim Funktionsumfang. Für Nutzer bedeutet dies, dass die Wahl des Geräts künftig stärker darüber entscheidet, welche KI-Funktionen tatsächlich verfügbar sind.
Das ist eine Frechheit. Damit verliert Apple das stärkste Argument Apple zu kaufen.
Sollen die doch den KI Kram weglassen und die Geräte anständig lang unterstützen!
Ich verstehe dein Argument nicht wirklich. Bis auf einige Apple Watch Modelle bekommen doch alle Geräte die aktuelle Softwareversion. Es sind dann halt nur einige Features welche die älteren Geräte nicht bekommen…
Andererseits erhält das iPhone 11 nach 8 Jahren nochmals das neueste OS. Das ist cool und wirkt wertstabilisierend.
Wieso steht das nicht im Artikel? Nicht jeder braucht AI.
Unterstützung geht bis runter zum iPhone 11. Das ist lang. Nur die AI Sprachmodelle sind auf die neueste Hardware beschränkt, weil die eben viel Speicher brauchen. Deine Kritik ist unfundiert.
Genau das ist was du bekommst. Die neuen Betriebssysteme können auf uralten Geräten installiert werden. Das einzige was da dann weggelassen wird, ist der “KI Kram”. Merkst du selber ja?
Naja. Beim iPhone ist das ja so. Da bekommen viele einfach noch iOS 27 aber halt ohne das ganze KI Zeug
Tuen Sie doch. Der „KI Kram“ wird dafür halt bei den betreffenden Geräten „weg gelassen“.
Aber das ist doch was Apple macht. Du bekommst ja die nächsten Updates für dein altes iPhone, nur eben ohne AI.
Dann wird aber die andere Hälfte der User meckern
Beste KI-Modelle nur für beste Geräte wird in Europa ja bis auf weiteres kaum Auswirkung haben, machts nicht ganz so bitter.
Siri AI wird es auch in der EU geben, nur nicht bei iOS und iPadOS.
Alle anderen KI Funktionen wird es wie bisher auch in der EU geben.
Und wenn es dann nach Europa kommt, ist mindestens schon das iPhone 18 am Start.
Das heißt, die „alten“ Geräte werden damit obsolet, bekommen keine Sicherheitsupdates mehr, ich kann mit ihnen nicht mehr arbeiten, die Apps verschwindend und unterstützen Version 26 nicht mehr, die Hardware wird gebricked und ich muss zwangsweise neue kaufen wenn ich Word und andere Anwendungen laufen lassen will?
Es wäre schön, wenn diese Panikmache mal aufhören wurde man solche Produkte einfach als „Feature fixed“ bezeichnet würde. Es gibt noch vollen Hardwaresupport, es wird Sicherheitsupdates geben (wie damals zur 18’er Version und älter).
Wenn 27 eingeführt wird, dann wird vielleicht 15 nicht mehr mit Sicherheitsupdates versorgt (die letzten 3-4 Varianten). DIESE sind aus dem Support gefallen. Hört doch bitte einmal auf hier alle verrückt zu machen nur um Klicks zu generieren. Meine UW1 wird noch mit WatchOS 26 Jahre weiter funktionieren, sich synchen können etc. und keiner hat hier Panik gemacht, als „Blutdruckmessen“ nicht auf die Uhr kam (erst mit UW2 eingeführt).
Sicherheitsupdates gibt es doch immer wieder für Alt-Geräte… letztens für mein iPad Air2, welches (vorwiegend für Sonos und Netatmo) an der Wand hängt.
Nur weil nicht Version 27 unterstützt wird, heißt es nicht, dass man keine Sicherheitsupdates mehr bekommt. Apple liefert ja teilweise noch Updates für vor Jahren eingestellte Versionen aus. Mein iPhone X hat vor nicht allzulanger Zeit noch Sicherheitslücken gestopft bekommen.
Und das Apps zeitnah nicht mehr funktionieren ist auch nicht zu erwarten. Warum denn?
Nein die alten Versionen bekommen noch viele Jahre Sicherheitsupdates und funktionieren weiter wie bisher. Es ist nichts obsolet
+1. Richtig.
Genau so ist es. Man wird sie sicher noch weiterhin nutzen können.
Aber wieso es für Uhren wie die Ultra nicht eine watchOS 27 ohne AI gibt, verstehe ich nicht.
Nur damit ich mir ne neue Watch kaufe?
Aber solange die Watch noch mit dem iPhone verbunden bleibt werde ich keine neue kaufen.
In der EU wird es keine Rolle spielen, weil die meisten neuen Siri Spielereien dort eh nicht zur Verfügung stehen. Vielleicht ist es auch besser so.
Siri AI wird in der EU für watchOS, visionOS und macOS ganz normal zur Verfügung stehen.
Es ist mittlerweile allgemein bekannt, dass KI, insbesondere wenn sie lokal auf dem Gerät ausgeführt werden soll, eine beträchtliche Menge an Arbeitsspeicher benötigt. Daher überrascht es mich nicht, dass innerhalb einer Generation mit unterschiedlichen Arbeitsspeicherkonfigurationen auch entsprechende Funktionsunterschiede auftreten. Die Alternative wäre, die Funktionen so zu gestalten, dass sie auf dem schwächsten Glied der Kette laufen, wodurch bestimmte Funktionen auch für leistungsstärkere Geräte nicht verfügbar wären.
Intel war ja angekündigt und das mehrere Generationen der Apple Watch den gleichen Prozessor haben und somit gleichzeitig wegfallen können war auch bekannt. Aber da es bei WatchOS auch keinen größeren Funktionen gibt die dazu kommen naja.
Apple möchte mehr Nutzer den Peo Modellen bewegen.
Aber es ist schon echt frech gewesen die 16er Reihe als KI iPhone zu bewerben und dann rausfallen zu lassen.
+1
Vor allem die Pro Modelle in dem Fall ist frech.
Auch bereits 15 Pro wurde damit beworben und es wird leider nie erwähnt.
Sie sind ja nicht pauschal rausgefallen. Es gibt aktuell ganze 2 Funktionen, die die stärkeren Geräte benötigen. Siri Stimme und Dictation. Auf beides kann man verzichten und hat sämtliche Siri AI und Apple Intelligence Funktionen.
Ja ist ärgerlich aber wir sind aktuell wieder in einer Zeit, in der die Entwicklung ziemlich schnell ist. Es gab auch Zeiten, in denen waren Geräte noch teurer und noch schneller veraltet.
Man kann auch gut ohne diesen KI-Firlefanz in jeder Situation leben.
Das die leistungfähigere Apple Intelligence und Siri AI mehr Ram braucht kaufe ich Apple durchaus ab. Klar, dass dann einige noch nicht so alte Geräte rausfallen. Das die Ultra Gen1 aber nicht mal ein eingeschränktes WatchOS 27 ohne AI bekommt ist schon schwach. Ich denke, Apple wird das in Europa sehr deutlich merken, wenn im Herbst neue iPhones und Watches kommen. Vor allem, weil Siri AI eh nicht in Europa kommt. Warum sollte ich mir dann ein neues Device holen, wenn es keinen nenneswerten Mehrwert bietet.
Was heißt „noch nicht so alte Geräte“. Das iPhone 17 ist noch immer neueste Generation.
Zumal AI ja auch gar nicht auf der Watch läuft, sondern auf das gekoppelte iPhone ausgelagert wird. AI kann also kein Grund für den Wegfall der Ultra sein. Und mangelnder Prozessorleistung auch nicht, wenn man bedenkt, wie sehr Apple betont hat, wie sehr sie das neue OS27 optimiert haben so dass alles deutlich schneller läuft, und os26 ja schon keine Performanceprobleme hatte.
Wenn man den Daten zum RAM (welche man so findet) glauben schenken will hat die Ultra 1 nur 1GB ran während die Ultra 2 und neuer bereits 2 GB hat. Das wäre sicherlich eine der größten Einschränkungen für die neue Version von WatchOS
Hatte mir das 15 pro aufgrund KI Feature zugelegt gehabt, ganz schöner Reinfall …
Warum? Weil das 15 nun zu einem schlechten Gerät wird?
Ein bisschen blauäugig war das aber schon, oder?
Ich will Apple hier nicht verteidigen. Aber man sollte sich keine Hardware kaufen, weil man den Versprechungen nach künftigen Features per Software-Update glaubt. Das war auch schon viele Jahre vor dem iPhone 15 so.
Das iPhone 15 Pro Max bekommt doch die neue SIRI.
Nur die natürliche Sprache und die bessere Diktierfunktion nicht.
Aber Siri Ai wird es auch für das 15 Pro Max geben.
Gibt es denn schon Informationen, wie es mit den HomePods (Mini) aussehen wird? Werden die weiterhin als »Mikrofon« an Siri nutzbar bleiben?
Jetzt rächt sich, dass Apple so wenig weitsichtig war und beim iPhone 17 nur 8 GB RAM verbaut hat.
Aber gerade bei der Apple Watch ist das nicht so tragisch, die Ultra 1 funktioniert ja weiterhin problemlos und neue Funktionen in watchOS muss man mit der Lupe suchen. Habe jahrelang eine Apple Watch getragen, die keine Updates mehr bekommen hat und hatte keinerlei Probleme.
Schlimm finde ich warum man nicht sagt ok halt kein ki usw aber der Rest für die alten Watches.
Wie halt bei den iPhones
Außerdem warm sind die Server gestützten ki Funktionen nicht auf allen verfügbar. Das ist wieder nur künstliche beschneidung. Wobei hier könnte man noch eine mögliche Kundenverwirrung vorstellen, dass ist ja noch einzusehen.
Als iPhone 17-Besitzer sagt mir das, dass ich diese technische Ausrichtung nicht mitgehen und mich zukünftig anderweitig orientieren werde. Es gibt ausreichend gute Alternativen, die eine vollständigen Funktionsumfang modellübergreifend zur Verfügung stellen.
Zeigt einmal mehr, dass DAS Hardwaremerkmal schlechthin der RAM ist. Interessanterweise zeichnet den Apple neuerdings auf der Produkt-Homepage aus.
Es ist DAS KI-Merkmal, aber nicht DAS Hardwaremerkmal. Großer Unterschied.
Inzwischen wegen der LLMs ja, in der Vergangenheit waren Apple Apps sehr viel kleiner wie auf anderen Geräten anderer Hersteller und Betriebssysteme. Lediglich temporäre Daten im Speicher (z.B. beim Surfen) haben da einen Unterschied gemacht. Mich wundert es eher, dass Speicher hier so als „Grund“ genommen wird – soll die neue Siri-KI nicht online laufen, wenn lokal nicht möglich? Würde zwar ein „Always online“ voraussetzen, was vielleicht mit manchen Uhren ohne Mobilfunk und ohne einer Verbindung zu einem iPhone der Fall sein kann.
Der Preis der KI
Dafür gibt es einen simplen Grund: Größe des Hauptspeichers. KI braucht extrem viel Speicher, damit es einigermaßen funktioniert.
iOS war bisher darauf optimiert, sehr wenig Speicher zu benötigen. Entsprechend ist die Hardware von iOS Geräten auch mit vergleichsweise wenig Speicherplatz ausgestattet – der Speicher wurde einfach nicht benötigt. Erst das iPhone 17 wurde mit „überflüssigem“ Speicher ausgestattet, der zum Zeitpunkt der Entwicklung noch nicht wirklich notwendig war – aber die zukünftige Entwicklung war da schon erkennbar.
Apples KI soll lokal laufen. Möglichst ohne Server, damit private Informationen auch privat bleiben. Es sind tatsächlich technische Anforderungen, die eine Unterstützung verhindern.
Bei der iPhone 15 Generation war es auch schon so das nicht die gesamte Gen die KI Funktionen erhalten haben. Das iPhone 15 Pro hat AI erhalten das 15er hat keinerlei AI Funktionen erhalten.
Das war bei Apple schon öfter so, dass erste Generation schnell rausfliegen.
Das ist absolut peinlich! Gut, der Apple-AI-Kram kommt ja sicherlich ehe erst irgendwann nächstes Jahr in Europa raus – wenn überhaupt. So langsam enttäuscht mich Apple immer mehr. Produktpolitik und Preisgestaltung ist wirklich schlimm geworden.
Schlimm finde ich eher, das Geräte wie ein iPad Pro M4 NICHT unterstützt wird, das diese Geräte nur 8 GB RAM haben, zumindest die, die unter 1 TB Speicher haben.
Aber wie schon von Anderen erwähnt, das ist eh erst einmal für Europa nicht relevant.
Wie man es dreht, es passt den Leuten nicht.
Keine AI-Funktionen, ein Teil schreit: „Apple wird zerfallen!“
AI-Funktionen werden vorgestellt, zum Großteil für neuere Geräte: „Eine Frechheit! Wie kann sich Apple das erlauben!?“
Irgendwo muss man halt einen Cut machen! Freut den Geldbeutel nicht, aber die Welt dreht sich weiter.
Das stimmt doch nicht. Die Pro Modelle hatten immer mehr Funktionen als die normale iPhone Modelle. Es ist normal dass neue Hardware mehr ermöglicht.
Warum hat man WatchOS 27 auf den nicht so performanten Modellen (Ultra 1 etc.) nicht einfach so angepasst, dass hier tatsächlich die AI Funktionen nicht zur Verfügung stehen, aber zumindest die Sicherheitsarchitektur weiterhin über Updates besteht. Im Grunde ist WatchOS 27 im Kern ja auch nur eine kosmetische Auffrischung.
Zumal alle in Europa Siri AI auf längere Sicht eh nicht nutzen können. Da hätte man sich manche Diskussion erspart und wäre einigermaßen elegant noch ein weiteres Jahr mit den jetzt gecancelten Geräten weitergekommen. Ist ein bißchen ohne Not. Bei den älteren iPhones (ab Gen. 11) geht es so ja auch und da erwartet auch keiner irgendwelche AI-Unterstützung… Absolut Unverständlich!
Leute Leute Leute! Die Apple wird sich mit der EU schon irgendwie einigen, und dann werden auch wir Siri AI in Europa erhalten. Nur ruhig Blut nur ruhig Blut das war vor zwei Jahren mit Apple Intelligence genau das selbe. Und ich werde mir auch dann erst ein iPhone 18 Pro zulegen wenn ich weiß wann das kommt. D.h. ich kann noch ein bisschen dafür sparen und damit warten.
So kann man seine Absatzzahlen der eigenen Hardware natürlich auch nach oben treiben.
Dieser KI-Quatsch is eh nur noch nervig!!
Interessant ist auch, dass dort iPad Pro ab M4 und dann mit * und 12 GB RAM erwähnt wurde. Das bedeutet beim iPad Pro M4 würden nur die 1 und 2 TB Modelle dies unterstützen, da die anderen weniger RAM haben.