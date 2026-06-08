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Apple schaltet neue Sonderseiten

macOS 27, iOS 27 & Co. zum Download: Diese Geräte werden unterstützt
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Nach den heutigen WWDC-Ankündigungen, bei denen Apple unter anderem die neue KI-Plattform Siri AI, zahlreiche Systemoptimierungen sowie erweiterte Kinderschutzfunktionen vorgestellt hat, stehen nun auch die ersten Testversionen der neuen Betriebssysteme bereit.

Schnelle Mac Apps

Registrierte Entwickler können die ersten Vorabversionen ab sofort über das Apple Developer Program herunterladen. Verfügbar sind iOS 27 Beta 1, iPadOS 27 Beta 1, macOS 27 Beta 1, watchOS 27 Beta 1, tvOS 27 Beta 1 sowie visionOS 27 Beta 1.

iPhone 11 bleibt weiter unterstützt

Bereits während der Keynote hatte Apple bestätigt, dass iOS 27 auf denselben iPhone-Modellen läuft wie iOS 26. Damit bleibt die Unterstützung bis zurück zum iPhone 11 erhalten. Auch das iPhone SE der zweiten Generation und neuer wird weiterhin unterstützt.

Beta Ios 27

Kompatibel sind alle iPhone-Modelle vom iPhone 11 über die iPhone-12-, iPhone-13-, iPhone-14-, iPhone-15- und iPhone-16-Familie bis hin zu den neuen iPhone-17-Modellen.

Bei macOS 27 setzt Apple die Abkehr von Intel-Systemen fort. Unterstützt werden ausschließlich Macs mit Apple Silicon. Dazu zählen MacBook Air und MacBook Pro ab 2020, Mac mini ab 2020, iMac ab 2021, Mac Studio ab 2022 sowie das neue MacBook Neo.

Ios 27

Auch die Hardwareanforderungen für watchOS 27 fallen vergleichsweise strikt aus. Das neue System benötigt ein iPhone 11 oder neuer mit installiertem iOS 27 und läuft auf Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 11 sowie Apple Watch Ultra 2.

Apple aktualisiert Sonderseiten zu allen Plattformen

Zeitgleich mit der Freigabe der Betas hat Apple die neuen Produktseiten zu seinen Betriebssystemen online gestellt. Dort finden sich weitere Informationen zu den während der Keynote angekündigten Funktionen.

Neben den Plattformseiten für iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, visionOS 27 hat Apple auch die zentrale Informationsseite zu Apple Intelligence umfassend überarbeitet.

Vorschauseiten Mac

Dort werden die neue Siri-Architektur, die Integration von Google Gemini in Apples Foundation-Modelle sowie die zahlreichen KI-Funktionen für Safari, Fotos, Home und weitere Anwendungen detaillierter beschrieben.

Eine öffentliche Beta-Version der neuen Betriebssysteme wird wie in den Vorjahren voraussichtlich im Laufe des Sommers folgen. Die finalen Versionen werden für den Herbst erwartet.
08. Juni 2026 um 20:55 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Interessante Erfahrung – das sind in diesem Jahr das erste Mal neue macOS- und iOS-Versionen, in denen sich NICHTS – und zwar wirklich nichts – findet, worauf ich mich ernsthaft freuen würde… Daher nützt‘s mir leider nichts, dass meine Geräte allesamt weiter durch die neuen Versionen unterstützt werden.

  • Ich finde eher die 9 krass keine 3 Jahre alt und schon ciao

  • Bin mal auf macOS und watchOS gespannt. Laut US-Seite sind die 27 Zoll Macs nicht mehr kompatibel und Apple Watch erst ab Series 10.

  • Insgesamt eine seltsame Keynote. Die neuen Funktionen muss man auch suchen. Wirkt enttäuschend…
    Normalerweise wurden immer die einzelnen Betriebssysteme mit ihren neuen Funktionen in den Blick genommen…

    • Ja, volle Zustimmung. Ein eher ungewöhnlicher WWDC-Auftakt, der mich ein wenig ratlos macht… Wirkte, als hätten die Entwicklungsabteilungen auf den letzten Drücker noch irgendwelche schon längst entwickelten, aber in den Schubladen verstaubten Funktionen herausgekramt, um jetzt zumindest IRGENDWAS präsentieren zu können.

  • Gegen 16:50 war der Kurs der Apple Aktie auf Tageshoch, um ab 19:20 ins Minus abzudrehen. Das spricht für sich…

  • Eigentlich ne große Frechheit ! Mein nur 7 Jahre altes und damals 2000 € teures MacBook Pro wird nun zum unverkäuflichen Altgerät.

    • „Nur 7 Jahre altes“

      Meinst du das ernst?

      Und mir wäre neu, dass Macs unverkäuflich werden, weil sie keine Major-Updates mehr bekommen.

      • Ich versteh’s. Anfang der 2000er war ein Rechner nach 3 Jahren komplett überholt – heute ist es anders. Beim Release ordentliche Geräte, die zwar nun 7 Jahre auf dem Buckel haben, tun es noch immer für die meist gewünschten Basics. Dass mittlerweile Nachhaltigkeit einen deutlich höheren Stellenwert hat, kommt on top dazu.

  • Vor allem, wieso gibt es iOS 27 auf dem iPhone 12 mit dem A12 Chip, das iPad mini fünf fliegt aber raus.

  • Ich bin das erste mal seit 13 Jahren bei einer Keynote kurz eingeschlafen. Eine Pressemitteilung hätte es auch getan. Es ist wirklich ein wichtiges Wartungsupdate und nicht mehr. Nicht mal ein Feature wo man im Kopf kurz denkt: „Oh das ist typisch Apple“ Es gab so wenig zu zeigen, dass nicht einmal die einzelnen Betriebssysteme Berücksichtigung fanden. Sogar Hardware wie AirPods bekommen nur einen Equalizer und das AppleTV wurde nicht mal erwähnt. WatchOS ist auch nicht mal mit einer Silbe erwähnt worden. Es sei denn, ich habe es verschlafen.

  • Optisch wirkt iOS27 echt nochmal besser abgestimmt. überlagernde Sichten sind besser wahrnehmbar, auch auf der höchsten Transparenzstufe. Gefällt mir. Sonst wenig bis nicht auffälliges. Die neue Suche indexiert. Mal abwarten, was die Tage noch so auffällt

  • Die Anforderungen sind nur wegen Siri KI so hart und deswegen fallen so viele Geräte jetzt raus. Klar das wir in der EU dafür kein Verständnis haben, wo es die KI hier gar nicht geben wird. Das ist richtig bitter.

  • Ich finde es schon wirklich heftig, dass macOS auf keinem der Intel Geräte läuft, obwohl sie diese noch wirklich lange, parallel, zu den M- Macs verkauft haben.

  • Irgendwo habe ich die Tage gelesen das iOS 28 spannender werden soll, dürfte auch mit dem Jubiläum des iPhone zusammenhängen

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