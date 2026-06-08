Apple schaltet neue Sonderseiten
macOS 27, iOS 27 & Co. zum Download: Diese Geräte werden unterstützt
Nach den heutigen WWDC-Ankündigungen, bei denen Apple unter anderem die neue KI-Plattform Siri AI, zahlreiche Systemoptimierungen sowie erweiterte Kinderschutzfunktionen vorgestellt hat, stehen nun auch die ersten Testversionen der neuen Betriebssysteme bereit.
Registrierte Entwickler können die ersten Vorabversionen ab sofort über das Apple Developer Program herunterladen. Verfügbar sind iOS 27 Beta 1, iPadOS 27 Beta 1, macOS 27 Beta 1, watchOS 27 Beta 1, tvOS 27 Beta 1 sowie visionOS 27 Beta 1.
iPhone 11 bleibt weiter unterstützt
Bereits während der Keynote hatte Apple bestätigt, dass iOS 27 auf denselben iPhone-Modellen läuft wie iOS 26. Damit bleibt die Unterstützung bis zurück zum iPhone 11 erhalten. Auch das iPhone SE der zweiten Generation und neuer wird weiterhin unterstützt.
Kompatibel sind alle iPhone-Modelle vom iPhone 11 über die iPhone-12-, iPhone-13-, iPhone-14-, iPhone-15- und iPhone-16-Familie bis hin zu den neuen iPhone-17-Modellen.
Bei macOS 27 setzt Apple die Abkehr von Intel-Systemen fort. Unterstützt werden ausschließlich Macs mit Apple Silicon. Dazu zählen MacBook Air und MacBook Pro ab 2020, Mac mini ab 2020, iMac ab 2021, Mac Studio ab 2022 sowie das neue MacBook Neo.
Auch die Hardwareanforderungen für watchOS 27 fallen vergleichsweise strikt aus. Das neue System benötigt ein iPhone 11 oder neuer mit installiertem iOS 27 und läuft auf Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 11 sowie Apple Watch Ultra 2.
Apple aktualisiert Sonderseiten zu allen Plattformen
Zeitgleich mit der Freigabe der Betas hat Apple die neuen Produktseiten zu seinen Betriebssystemen online gestellt. Dort finden sich weitere Informationen zu den während der Keynote angekündigten Funktionen.
Neben den Plattformseiten für iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, visionOS 27 hat Apple auch die zentrale Informationsseite zu Apple Intelligence umfassend überarbeitet.
Dort werden die neue Siri-Architektur, die Integration von Google Gemini in Apples Foundation-Modelle sowie die zahlreichen KI-Funktionen für Safari, Fotos, Home und weitere Anwendungen detaillierter beschrieben.
Eine öffentliche Beta-Version der neuen Betriebssysteme wird wie in den Vorjahren voraussichtlich im Laufe des Sommers folgen. Die finalen Versionen werden für den Herbst erwartet.
Kein watchOS für die Ultra 1? What…
Hab ich mir auch grad gedacht.
Tja, ist wieder eines dieser erste Generation Produkte, die sehr schnell den Tritt bekommen.
Und das für ne 1000,-€ Uhr…
Spaß oder?
War auch mein Gedanke
Stimmt der A12 ist ja im iPhone XS und nicht im iPhone 12.
Yep. Dachte ich auch gerade. Schon ungewöhnlich.
Meine Apple Watch Series 9 ist noch keine 2 1/2 Jahre alt. Wie passt das zusammen, dass ein iPhone 11 unterstützt wird, eine Series 9 Watch aber nicht?
Ich denke die Unterschiede abseits der ganzen KI Thematik sind einfach so derartig klein, dass es keinen Sinn macht, die 27er Generation auf die Geräte zu bringen, die KI so gar nicht können. Klar ist, dass es keinerlei KI Berechnung auf den Uhren gibt. Auch nicht auf der Ultra 2. Dafür ist der Prozessor viel zu schwach. Aber es gibt wahrscheinlich eine vor Verarbeitung der Spracheingabe, die eben dann doch eine etwas schnellere CPU erfordert.
@Hotshot
Die Series 9 und die Ultra 2 haben den identischen Chip. Da ist es schon seltsam, warum die eine das Update bekommt und die andere nicht.
Bei watchOS gab es generell einen extrem harten und ungewöhnlichen Kahlschlag.
Was ist eigentlich mit TVos geworden? :D
Gibt es auch als Beta. Oder was meinst du?
Was es da überhaupt für Neuerungen gibt.
Heißt nichz das es keine gibt. abwarten. viele Neuerungen werden später analysiert.
Ja allgemein, nichts wurde dadrüber gesagt, auf der Seite steht nichts dazu, keine Beta.
Interessante Erfahrung – das sind in diesem Jahr das erste Mal neue macOS- und iOS-Versionen, in denen sich NICHTS – und zwar wirklich nichts – findet, worauf ich mich ernsthaft freuen würde… Daher nützt‘s mir leider nichts, dass meine Geräte allesamt weiter durch die neuen Versionen unterstützt werden.
Einheitlich Runde Kanten in macOS und schnellere App starts. Das ist doch eh alles gewesen.
Da bin ich ganz bei dir. Es ändert sich so gar nichts im September. Gab es noch nie.
Dann ist meine AW SE2 wohl auch raus. Schade…
Hoffentlich nicht
Ich finde eher die 9 krass keine 3 Jahre alt und schon ciao
Das meinen die nicht ernst
Bin mal auf macOS und watchOS gespannt. Laut US-Seite sind die 27 Zoll Macs nicht mehr kompatibel und Apple Watch erst ab Series 10.
Ja auch hart. Hab zwar die 10er aber find ich auch nicht richtig. Aber evtl sind es auch nicht so viele Neuerungen.
Insgesamt eine seltsame Keynote. Die neuen Funktionen muss man auch suchen. Wirkt enttäuschend…
Normalerweise wurden immer die einzelnen Betriebssysteme mit ihren neuen Funktionen in den Blick genommen…
Ja, volle Zustimmung. Ein eher ungewöhnlicher WWDC-Auftakt, der mich ein wenig ratlos macht… Wirkte, als hätten die Entwicklungsabteilungen auf den letzten Drücker noch irgendwelche schon längst entwickelten, aber in den Schubladen verstaubten Funktionen herausgekramt, um jetzt zumindest IRGENDWAS präsentieren zu können.
Gegen 16:50 war der Kurs der Apple Aktie auf Tageshoch, um ab 19:20 ins Minus abzudrehen. Das spricht für sich…
Wie immer. War noch nie anders da ich immer nach Keynote wieder einkaufe. Seit über 15 Jahren dabei. :)
Eigentlich ne große Frechheit ! Mein nur 7 Jahre altes und damals 2000 € teures MacBook Pro wird nun zum unverkäuflichen Altgerät.
„Nur 7 Jahre altes“
Meinst du das ernst?
Und mir wäre neu, dass Macs unverkäuflich werden, weil sie keine Major-Updates mehr bekommen.
Ich versteh’s. Anfang der 2000er war ein Rechner nach 3 Jahren komplett überholt – heute ist es anders. Beim Release ordentliche Geräte, die zwar nun 7 Jahre auf dem Buckel haben, tun es noch immer für die meist gewünschten Basics. Dass mittlerweile Nachhaltigkeit einen deutlich höheren Stellenwert hat, kommt on top dazu.
Du bekommst noch weiter Sicherheitsupdates.
Vor allem, wieso gibt es iOS 27 auf dem iPhone 12 mit dem A12 Chip, das iPad mini fünf fliegt aber raus.
Das iPhone 12 hat einen A14 Chip.
Dazu läuft auf einem iPad generell kein iOS.
Ich bin das erste mal seit 13 Jahren bei einer Keynote kurz eingeschlafen. Eine Pressemitteilung hätte es auch getan. Es ist wirklich ein wichtiges Wartungsupdate und nicht mehr. Nicht mal ein Feature wo man im Kopf kurz denkt: „Oh das ist typisch Apple“ Es gab so wenig zu zeigen, dass nicht einmal die einzelnen Betriebssysteme Berücksichtigung fanden. Sogar Hardware wie AirPods bekommen nur einen Equalizer und das AppleTV wurde nicht mal erwähnt. WatchOS ist auch nicht mal mit einer Silbe erwähnt worden. Es sei denn, ich habe es verschlafen.
+13 Jahre älter ist der Standard des alt werdens. Ab 20:00 Uhr auf Couch einpennen ist daher normal.
Ging mir tatsächlich auch so :-) – ich bin bisher nie bei einem live gestreamten Apple-Event eingepennt, aber heute bin ich auch für fünf oder zehn Minuten weggedämmert, weil’s wirklich soooo fad und beliebig war…
WTF was ist mit der Applewatch los? Erst ab 10?!?
Die watchOS Anforderungen sind heavy …
Optisch wirkt iOS27 echt nochmal besser abgestimmt. überlagernde Sichten sind besser wahrnehmbar, auch auf der höchsten Transparenzstufe. Gefällt mir. Sonst wenig bis nicht auffälliges. Die neue Suche indexiert. Mal abwarten, was die Tage noch so auffällt
Die Anforderungen sind nur wegen Siri KI so hart und deswegen fallen so viele Geräte jetzt raus. Klar das wir in der EU dafür kein Verständnis haben, wo es die KI hier gar nicht geben wird. Das ist richtig bitter.
In der EU ist Siri AI auf watchOS verfügbar.
Dazu ist iOS 27 und iPad OS 27 ja auch auf Geräten verfügbar, die nicht AI fähig sind.
Ich finde es schon wirklich heftig, dass macOS auf keinem der Intel Geräte läuft, obwohl sie diese noch wirklich lange, parallel, zu den M- Macs verkauft haben.
Irgendwo habe ich die Tage gelesen das iOS 28 spannender werden soll, dürfte auch mit dem Jubiläum des iPhone zusammenhängen