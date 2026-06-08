macOS 27, iOS 27 & Co. zum Download: Diese Geräte werden unterstützt

Nach den heutigen WWDC-Ankündigungen, bei denen Apple unter anderem die neue KI-Plattform Siri AI, zahlreiche Systemoptimierungen sowie erweiterte Kinderschutzfunktionen vorgestellt hat, stehen nun auch die ersten Testversionen der neuen Betriebssysteme bereit.

Registrierte Entwickler können die ersten Vorabversionen ab sofort über das Apple Developer Program herunterladen. Verfügbar sind iOS 27 Beta 1, iPadOS 27 Beta 1, macOS 27 Beta 1, watchOS 27 Beta 1, tvOS 27 Beta 1 sowie visionOS 27 Beta 1.

iPhone 11 bleibt weiter unterstützt

Bereits während der Keynote hatte Apple bestätigt, dass iOS 27 auf denselben iPhone-Modellen läuft wie iOS 26. Damit bleibt die Unterstützung bis zurück zum iPhone 11 erhalten. Auch das iPhone SE der zweiten Generation und neuer wird weiterhin unterstützt.

Kompatibel sind alle iPhone-Modelle vom iPhone 11 über die iPhone-12-, iPhone-13-, iPhone-14-, iPhone-15- und iPhone-16-Familie bis hin zu den neuen iPhone-17-Modellen.

Bei macOS 27 setzt Apple die Abkehr von Intel-Systemen fort. Unterstützt werden ausschließlich Macs mit Apple Silicon. Dazu zählen MacBook Air und MacBook Pro ab 2020, Mac mini ab 2020, iMac ab 2021, Mac Studio ab 2022 sowie das neue MacBook Neo.

Auch die Hardwareanforderungen für watchOS 27 fallen vergleichsweise strikt aus. Das neue System benötigt ein iPhone 11 oder neuer mit installiertem iOS 27 und läuft auf Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 11 sowie Apple Watch Ultra 2.

Apple aktualisiert Sonderseiten zu allen Plattformen

Zeitgleich mit der Freigabe der Betas hat Apple die neuen Produktseiten zu seinen Betriebssystemen online gestellt. Dort finden sich weitere Informationen zu den während der Keynote angekündigten Funktionen.

Neben den Plattformseiten für iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, visionOS 27 hat Apple auch die zentrale Informationsseite zu Apple Intelligence umfassend überarbeitet.

Dort werden die neue Siri-Architektur, die Integration von Google Gemini in Apples Foundation-Modelle sowie die zahlreichen KI-Funktionen für Safari, Fotos, Home und weitere Anwendungen detaillierter beschrieben.

Eine öffentliche Beta-Version der neuen Betriebssysteme wird wie in den Vorjahren voraussichtlich im Laufe des Sommers folgen. Die finalen Versionen werden für den Herbst erwartet.