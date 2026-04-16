Neue Apps verbinden Dropbox mit ChatGPT

Dropbox hat drei neue Anwendungen für das direkte Zusammenspiel mit ChatGPT vorgestellt. Die Apps sollen den Zugriff auf Arbeitsinhalte erleichtern, zusätzliche Informationen in KI-Gespräche einbinden und Aufgaben direkt innerhalb von ChatGPT erledigen. Es handelt sich dabei um eine klassische Dropbox-App für den Dateizugriff, die Suchlösung Dropbox Dash sowie eine Kalenderanwendung auf Basis von Reclaim AI. Die Erweiterungen lassen sich über das App-Verzeichnis von ChatGPT aktivieren.

Direkter Zugriff auf Dateien über ChatGPT

Mit der neuen Dropbox-App sollen Nutzer direkt über ChatGPT auf ihre gespeicherten Dateien zugreifen können, ohne die Anwendung zu wechseln. Die Integration bietet die Möglichkeit, Dokumente anzuzeigen, zu bearbeiten und anschließend wieder in der Cloud zu speichern. Auch das Teilen von Links ist innerhalb der laufenden Unterhaltung möglich. Bestehende Zugriffsrechte und Freigabeeinstellungen werden laut Dropbox dabei weiterhin berücksichtigt.

Dash bündelt Wissen aus verschiedenen Anwendungen

Während die Standard-Dropbox-App für ChatGPT für alle Nutzer der Plattform zur Verfügung steht, lässt sich die neue Dash-App nur bestehenden Dropbox-Dash-Kunden verwenden. Neue Nutzer können eine kostenlose 30-Tage-Testversion ausprobieren.

Die Lösung bündelt Informationen aus verschiedenen Arbeitsanwendungen und stellt diese in einer gemeinsamen Oberfläche bereit. Auf diese Weise soll sich unternehmensweites Wissen schneller finden und in laufende Arbeitsprozesse einbinden lassen. Die Bereitstellung der Dash-App soll in den kommenden Wochen erfolgen.

Kalenderplanung direkt im Chat

Die dritte Neuerung betrifft die Terminorganisation. Mit der Reclaim-AI-Calendar-App sollen sich Kalender in Diensten wie Google Calendar oder Microsoft Outlook direkt über ChatGPT verwalten lassen. Nutzer können Termine anlegen, freie Zeitfenster suchen oder Konflikte zwischen Terminen erkennen. So sollen Abstimmungsprozesse verkürzt und die Planung im Team erleichtert werden.

Reclaim AI ist zunächst nur in englischer Sprache verfügbar und richtet sich an Nutzer der aktuellen Version des Reclaim-AI-Kalendersystems.