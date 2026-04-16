Satechi bietet sein Thunderbolt 5 CubeDock jetzt auch in Deutschland an. Der Vertrieb läuft über Amazon und aus dem US-Preis von 399 Dollar werden hierzulande happige 479,99 Euro. Dafür erhält man eine vielseitige und leistungsfähige Dockingstation, die in Verbindung mit einer NVMe-SSD auch als externer Speicher fungieren kann.

Ein Kabel für Strom, Netzwerk und Monitore

Als Zielgruppe sieht der Hersteller Nutzer, die eine zentrale Lösung suchen, um mehrere Geräte gleichzeitig am Mac zu betreiben. Über eine einzige Verbindung lässt sich beispielsweise ein Notebook mit Strom versorgen und gleichzeitig mit Monitoren, Speichermedien und Netzwerkanschlüssen verbinden.

Die Dockingstation besteht aus einem kompakten Aluminiumgehäuse, das man bei schnellem Hinschauen fast mit einem Mac mini verwechseln könnte. Auf Basis von Thunderbolt 5 sollen Bandbreiten von bis zu 120 Gigabit pro Sekunde möglich sein. Verwendet man das Gerät mit einem Notebook, so kann dieses mit bis zu 140 Watt geladen werden.

Unterstützung für mehrere externe Displays

Wie viele Bildschirme sich am Mac über das Dock betreiben lassen, hängt vom jeweiligen Modell ab. Mit einem Prozessor vom Typ M1 oder M2 ist dies auf einen externen Bildschirm begrenzt, neuere Modelle unterstützen zwei, und Macs mit einem Prozessor vom Typ M5 Pro oder Max unterstützen bis zu drei externe Bildschirme.

Ergänzend stellt das Dock verschiedene Schnittstellen für Peripheriegeräte bereit. Dazu zählen mehrere USB-C- und USB-A-Anschlüsse auf der Vorder- und Rückseite, Kartenleser für Speicherkarten sowie ein 2,5-GbE-Netzwerkanschluss.

Integrierter SSD-Slot für zusätzlichen Speicher

In dem integrierten SSD-Slot lassen sich Module vom Typ M.2 NVMe in den Längen 2230, 2242, 2260 und 2280 unterbringen. Satechi verspricht damit Übertragungsraten bis zu 6.000 MB/s. Ein integrierter, laut Hersteller sehr leise arbeitender Lüfter soll dafür sorgen, dass die Leistung nicht durch übermäßige Hitzeentwicklung beeinträchtigt wird.