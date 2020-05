Neue Apple-Webseite für bessere Online-Verkaufsberatung

Apple stellt sich offenbar darauf ein, seine Kunden auf längere Zeit hinweg verstärkt über Online-Kontakte zu versorgen. In den USA steht seit heute eine neue Apple-Webseite zur Verfügung, auf der sich übersichtlich alle Online-Dienstleistungen rund um den Einkauf bei Apple versammelt finden.

In Deutschland werden die Apple-Ladengeschäfte voraussichtlich von der kommenden Woche an zumindest teilweise wieder geöffnet sein. Bereits diese Woche haben bereits Apple Stores in Österreich und Australien – wenngleich stark eingeschränkt – den Betrieb wieder aufgenommen. Für die USA liegt noch kein Plan vor, Apple hatte zumindest auf dem Papier an eine Wiedereröffnung im Laufe des aktuellen Monats gedacht.

Angesichts der durch eingeschränkte Öffnungszeiten und erweiterte Schutzmaßnahmen stark eingeschränkten Kapazitäten dürfte auch nach der Wiederöffnung der Apple Stores ein verstärkter Bedarf an Online-Unterstützung vor und nach dem Kauf bestehen. Daher gehen wir davon aus, dass Apple das erweiterte Online-Angebot auch in weiteren Ländern bereitstellt. Die neue Webseite ist derzeit allerdings noch gut versteckt. Die Startseiten von Apple.com und Apple.de haben heute nahezu vollständig die Beastie Boys unter Beschlag genommen. Lediglich ein dezenter Texthinweis unter der Menüleiste macht auf das zusätzliche Info-Angebot aufmerksam. Auf der deutschen Apple-Webseite wird hier bislang noch für eine telefonische Kontaktaufnahme geworben:

Kaufe online für schnelle, kostenlose und kontaktlose Lieferung. Ruf uns an unter 0800 2000 136 oder besuche den Support.

Apple Store früher noch eigener Menüpunkt

Die Entwicklung ist interessant. Der Apple Store war lange Jahre als eigener Punkt im Hauptmenü der Apple-Webseite existent, verschwand als eigenständiger Bereich im Laufe der Zeit allerdings komplett. Zuletzt hat Apple im vergangenen Jahr sogar die zuvor noch vorhandene Möglichkeit, die Produkte zu bewerten, entfernt.