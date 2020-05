Deutsche Apple Stores öffnen ab Montag wieder

Apple wird seine deutschen Ladengeschäfte von Montag an wieder öffnen. Wir konnten vorab schon über diesen Zeitplan berichten, jetzt folgt die offizielle Bestätigung.

Die deutschen Apple Stores werden zunächst mit eingeschränkten Öffnungszeiten von Montag 11 Uhr an wieder geöffnet sein. Der Besuch in den Ladengeschäften ist allerdings mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen verbunden. Apple orientiert sich hier weitgehend an die bereits in Australien erprobte Vorgehensweise. Neben begrenzten Besucherzahlen und Mundschutzpflicht zählt dazu auch das Überprüfen der Körpertemperatur.

Wie überall außerhalb von China wurden Apples Ladengeschäfte auch in Deutschland bereits Mitte März geschlossen. Anfangs war eine Wiedereröffnung Ende März und später dann im Laufe des Monats April geplant.