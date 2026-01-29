„Neue Ära“: Google erweitert Chrome um neue Gemini-Funktionen

Google stattet den hauseigenen Chrome-Browser auf macOS und Windows mit neuen KI-Funktionen aus. Grundlage ist das aktuelle Sprachmodell Gemini 3, das direkt in den Browser integriert wird. Ziel ist es, wiederkehrende Aufgaben im Web zu vereinfachen und mehrere Arbeitsschritte parallel zu ermöglichen, ohne ständig zwischen Tabs oder Anwendungen wechseln zu müssen.

Neuer Seitenbereich für paralleles Arbeiten

Zentrales Element der Erweiterung ist ein dauerhaft verfügbarer Seitenbereich. Dort lässt sich Gemini unabhängig vom aktuell geöffneten Tab nutzen. Anwender können Informationen aus verschiedenen Webseiten zusammenführen, Produktbewertungen zusammenfassen oder Termine abstimmen, während der eigentliche Arbeitsinhalt im Vordergrund bleibt.

Der Assistent greift dabei auf Inhalte aus mehreren offenen Seiten zu und stellt Ergebnisse kompakt dar. Google beschreibt den Ansatz als Unterstützung für typische Recherche- und Vergleichsaufgaben, die bisher viel manuelle Arbeit erforderten.

Bildbearbeitung und App-Verknüpfungen im Browser

Zusätzlich integriert Google ein Bildbearbeitungswerkzeug, das direkt im Browser arbeitet. Bilder lassen sich per Texteingabe anpassen, ohne sie lokal speichern oder in andere Dienste hochladen zu müssen. Die Bearbeitung erfolgt kontextbezogen auf Basis der aktuell angezeigten Inhalte.

Parallel dazu wird Gemini enger mit bestehenden Google-Diensten verknüpft. Dazu zählen unter anderem Gmail, Kalender, Karten, YouTube sowie Reise- und Shoppingangebote. Der Assistent kann so Informationen aus E-Mails mit Reisedaten abgleichen oder Termine mit bestehenden Buchungen in Beziehung setzen.

Die neuen Funktionen werden für ausgewählte Gemini-Abonnenten in den USA schrittweise freigeschaltet. Google betont dabei Sicherheitsmechanismen und die Kontrolle durch den Nutzer. Wann alle Neuerungen auch außerhalb der USA verfügbar sein werden, ist bislang offen.