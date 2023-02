Neu von Ugreen: Dual-Display-Dock mit 2x HDMI und 2x DisplayPort

Das Ugreen-Dock konkurriert auf Augenhöhe mit dem Anker PowerExpand 9-in-1 , das etwa genau so viel kostet, in seinen technischen Spezifikationen allerdings etwas hinterher hinkt. So verfügt das PowerExpand 9-in-1 nur über jeweils einen HDMI- bzw. DisplayPort und liefert angeschlossenen MacBooks maximal 60 Watt Ladeleistung statt den von Ugreen beworbenen 100 Watt.

Das Thunderbolt-Dock unterstützt dabei die so genannte Displaylink-Technologie und kann den Schreibtisch sowohl auf die angeschlossenen Monitore erweitern, als auch auf diesen Spiegeln. Ugreen gibt eine maximale Auflösung von 4K bei einer Bildwiederholrate von 60Hz an.

Die neue 9-in-1-Docking-Station des Anbieters ist für die Verbindung tragbarer MacBooks mit mehreren Monitoren ausgelegt und gestattet den Anschluss von zwei externen Displays, die beide sowohl per HDMI als auch per DisplayPort verbunden werden können.

