ZDF Mediathek: Die Neuzugänge im März 2023

Die Agententhriller-Serie „Killing Eve“ wird dominiert von komplexen Frauenfiguren. Eves (Sandra Oh) und Villanelles (Jodie Comer) strategische Kämpfe und Verfolgungsjagden sorgten weltweit für Begeisterung. Ab Samstag, 25. März 2023, ist die Staffel 1 in der Mediathek verfügbar, eine Woche später folgt Staffel 2. Weitere Infos .

Das Gehirn ist die komplexeste Struktur, die im Universum bekannt ist: Eine etwa 1,3 Kilogramm schwere Masse aus rund86 Milliarden Nervenzellen, die den Menschen zu dem macht, was er ist. Es zu entschlüsseln, ist ähnlich herausfordernd wie das Universum zu erschließen. Warum das so ist, zeigt Dr. Mai Thi Nguyen-Kim. Weitere Infos .

Fabian Anders ist ein Leipziger Paartherapeut, doch seine eigene Beziehung stellt ihn vor Herausforderungen. Nach mehr als zehn Jahren ist seine Ehe mit der Zweiradmechanikerin Paula scheinbar am Ende. Doch anstatt sich zu zerfleischen, haben die Anders beschlossen, sich am Nestmodell zu versuchen. Weitere Infos .

Hannelore Hoger ermittelte bis 2018 als „Bella Block“ in Hamburg, Iris Berben bis 2013 als „Rosa Roth“ in Berlin. In der ZDFmediathek sind beide nun wieder in ihren Paraderollen zu sehen: „Bella Block“ mit 17 Filmen, „Rosa Roth“ mit 20. Weitere Infos .

Ein Angriffskrieg in Europa schien lange unvorstellbar. Für die Menschen in der Ukraine ist er inzwischen Realität. Anhand persönlicher Geschichten erzählt „Tatort Ukraine“, wie der Ausbruch des Krieges Lebenswege auf den Kopf gestellt hat und zeigt auf, wie der Krieg eine zivile Gesellschaft binnen kürzester Zeit verändert. Weitere Infos .

Zum Auftakt der Basketball-Europameisterschaft in Deutschland wurde Dirk Nowitzki eine besondere Ehre zuteil: Seine Rückennummer „14“ wurde an die Hallendecke der Kölner Arena gezogen – sie wird nie wieder vergeben. Wie Deutschlands Basketball-Legende die Ehrung erlebt hat, die erstmals einem deutschen Nationalspieler zuteilwurde, beleuchtet die Doku. Weitere Infos .

Clans in Berlin stehen immer wieder mit spektakulären Straftaten in der Öffentlichkeit. Doch ihr Wirken geht viel tiefer. Sie haben eine Parallelgesellschaft geschaffen, zu der nur wenige Zugang bekommen. Die Dokuserie gibt exklusive Einblicke in diese geschlossene Welt. Weitere Infos .

Neben der dreiteiligen Dokuserie „Blutsbande – Clans in Berlin“, die Einblicke in die geschlossene Welt krimineller Großfamilien gibt, gibt es eine Dokumentation über Basketball-Star Dirk Nowitzki, mehrere Retro-Inhalte, zwei Staffeln der britische Thriller-Serie „Killing Eve“ und die neue Comedyserie „Like a Loser“ mit acht Folgen.

Insert

You are going to send email to