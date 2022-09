Neu von Logitech: Mikrofon, Streaming-Leuchte und Gaming-Headset

Was die Helligkeits- und Farbtemperatureinstellungen angeht können Nutzer der Litra-Beam per Tastendruck aus jeweils fünf Presets wählen oder die Lichtstimmung Stufenlos zwischen 2700K und 6500K anpassen.

Das drahtlose Headset folgt im Fahrwasser der erst kürzlich präsentierten Zone Vibe-Headsets , ist allerdings in einer gänzlich anderen Preiskategorie zu Hause. Ab Oktober für 249 Euro im Handel erhältlich, verbindet sich das Headset wahlweise über Bluetooth oder einen 2,4 GHz-Adapter und ist nicht nur mit iOS-Mobilgeräten, Mac und PC sondern explizit auch mit allen relevanten Konsolen wie der PlayStation 5, Xbox One oder der Nintendo Switch kompatibel.

Der Zubehör-Anbieter Logitech hat sowohl in seiner auf die Bedürfnisse von Spielern hin ausgerichteten Marke „Logitech G“ als auch in der kreativen Abteilung „Logitech For Creators“ neue Hardware im Angebot.

