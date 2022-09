Apples Design-Bibel: Human Interface Guidelines mit neuen Inhalten

Auch wenn sich beim Blick in den Mac-App-Store der Eindruck einstellt, dass Apples Human Interface Guidelines von vielen Entwicklern nicht mehr mit der selben Akribie wie vor zehn Jahren umgesetzt werden, haben diese so viel Relevanz wie eh und je. Zudem muss man kein Entwickler sein, um sich für die Hintergründe der in den HIG angeführten Empfehlungen zu interessieren.

„Vermeiden Sie es, Steuerelemente oder wichtige Informationen am unteren Rand eines Fensters zu platzieren. Häufig werden Fenster so verschoben, dass sich der untere Rand unterhalb des unteren Bildschirmrandes befindet.“

Im Anschluss an das jüngste Hardware-Event hat Apple die Human Interface Guidelines in vielen Bereichen überarbeitet, erweitert und um neue Abschnitte ergänzt.

