Neu von Aqara: Videotürklingel, Anwesenheitssensor und Matter-Hub

Aqara hat einen ganzen Stapel von Produktneuheiten angekündigt, darunter auch neue Heizkörper-Thermostate und Schaltsteckdosen. Drei der kommenden Produkte haben unser besonderes Interesse geweckt, allerdings liegen bislang noch keinerlei Angaben zu Verkaufsstart und Preisen vor.

Aqara Doorbell Camera G400

Mit der Doorbell Camera G400 nimmt Aqara eine Videotürklingel ins Programm, die auf eine Stromversorgung per Kabel setzt. Alternativ zum Anschluss an einen Klingeltrafo und der Datenübertragung über WLAN ist hier auch die Einbindung über PoE möglich. Auf diesem Weg lässt sich nicht nur eine dauerhafte Stromversorgung, sondern auch eine zuverlässige Datenverbindung gewährleisten.

Die G400 liefert ein 2K-Bild im Hochformat, auf dem man auch den Boden vor der Tür und beispielsweise abgelegte Pakete sehen kann. Zudem kann das Gerät Bewegungen und Personen erkennen und darauf basierend automatische Aufzeichnungen vornehmen.

Aufgezeichnete Videos können auf einer eingesetzten Speicherkarte, einem verbundenen NAS-Laufwerk oder kostenpflichtig in der Aqara Cloud oder auf Apples HomeKit-Secure-Video-Plattform gespeichert werden. Neben Apple Home unterstützt die Türkamera auch Amazon Alexa und Google Home.

Aqara Anwesenheitssensor FP300

Der Anwesenheitssensor FP300 ergänzt die beiden bereits erhältlichen Modelle FP1E und FP2, unterscheidet sich von diesen jedoch in erster Linie dadurch, dass er sich ohne festen Stromanschluss verwenden lässt. Die Laufzeit der beiden austauschbaren Batterien vom Typ CR2450 wird mit bis zu zwei Jahren angegeben.

Der FP300 lässt sich über Matter auch in andere Smarthome-Systeme einbinden und vereint fünf Sensoren. Neben der Anwesenheitserkennung auf Basis von mmWave sind ein gewöhnlicher PIR-Bewegungsmelder sowie Sensoren für Licht, Temperatur und Luftfeuchtigkeit verbaut.

Aqara Hub M200

Die dritte unseres Erachtens nennenswerte Neuheit stellt der Aqara Hub M200 dar. Der kleine Bruder des Aqara Hub M3 dürfte sich als neues Einstiegsmodell in die Aqara-Welt etablieren.

Das Gerät ist neben Produkten von Aqara auch mit Matter-Geräten von anderen Herstellern kompatibel und lässt sich zudem als Infrarot-Fernbedienung verwenden. Die Netzwerkanbindung erfolgt entweder über Dualband-WLAN oder einen integrierten PoE-Anschluss. Der Hub kann bis zu 40 Geräte über Thread und 40 Zigbee-Geräte von Aqara verwalten und diese über Matter an Plattformen wie Apple Home übergeben.

Mit ausführlichen Details zu diesen Produkten versorgen wir euch, sobald weitere Informationen zu Preis und Verfügbarkeit vorliegen und wir diese im besten Fall auch schon selbst ausprobiert haben.