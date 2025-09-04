Anker Solix C1000 Gen 2: Neues EU-Modell kommt im Oktober

Anker hat den Deutschlandstart der neuen Powerstation Solix C1000 Gen 2 jetzt offiziell angekündigt. Das mit an die hiesigen Standards angepassten Anschlüssen ausgestattete EU-Modell soll im Oktober in den Handel kommen.

Powerstations sind noch eine vergleichsweise junge Gerätekategorie. Mittlerweile haben die Anbieter solcher Geräte die Kinderkrankheiten jedoch im Griff und sich mit LiFePO4 auf eine zeitgemäße und sichere Akkutechnik eingeschossen. Bei den neuen Generationen dieser Geräte liegt der Fokus nun auf Leistungssteigerungen und einem verbesserten Design.

Im Bild ist die US-Version

Anker rührt hier gleich mit einem Weltrekord die Werbetrommel. Das neue Modell der Solix C1000 hat sich als die am schnellsten aufladende 1-kWh-Powerstation der Welt einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gesichert. Bei seiner Zertifizierung hat das Gerät nur 43 Minuten und 48 Sekunden für eine vollständige Aufladung gebraucht.

Ob man diese Geschwindigkeiten auch in der Praxis benötigt, sei mal dahingestellt. Unterm Strich halten wir aber fest, dass sich die Powerstation bei Bedarf auch sehr flott wieder betanken lässt, wenn möglich würden wir aber um den Akku zu schonen auf den optional aktivierbaren UltraFast-Lademodus verzichten.

Powerstation für den Alltagseinsatz

Anker beschreibt die Solix C1000 Gen 2 als vielseitige Stromlösung für den Alltagseinsatz. Mit einer Ausgangsleistung von 2000 Watt lässt sich der Energiebedarf der meisten Geräte abdecken, bei kurzzeitigen Leistungsspitzen soll die Powerstation auch bis zu 3000 Watt Leistungsbezug bewältigen.

Ergänzend zu den Bedienelementen und dem großen Display am Gerät lässt sich für die Steuerung auch die Solix-App von Anker verwenden. Darüber lassen sich sämtliche Funktionen auch aus der Ferne überwachen und verwalten und bei Bedarf Firmware-Updates einspielen.

An Anschlussmöglichkeiten stehen neben vier Steckdosen mit jeweils 2000 Watt, vier USB-Anschlüsse – darunter zwei USB-C mit 140 Watt, ein weiterer USB-C mit 15 Watt und ein USB-A mit 12 Watt – sowie ein zusätzlicher 12-Volt-Anschluss im Zigarettenanzünder-Format zur Verfügung. Insgesamt kann man mit der C1000 Gen 2 bis zu neun Geräte gleichzeitig laden.

Verkaufspreis noch offen

Mit dem Verkaufspreis hält Anker noch hinter dem Berg. Der Vorgänger ist offiziell für 999 Euro gelistet und wird derweil mit deutlichem Preisnachlass für 649 Euro verkauft.

In der gleichen Geräteklasse rangiert die seit wenigen Wochen erhältliche und aktuell für 649 Euro angebotene überarbeitete Version der Bluetti Elite 100. Wir haben das Gerät bei seiner Markteinführung ausführlich vorgestellt.